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Nepal: Mädchen wird aus den Trümmern gezogen
Wunder in Nepal
Hier wird das Mädchen aus den Trümmern gezogen
Ein Wunder vier Tage nach der Flutkatastrophe in Nepal: Polizisten konnten am Samstag ein Mädchen retten, das verschüttet war.
Publiziert: 29.08.2026 um 22:27 Uhr
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