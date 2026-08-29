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Wunder in Nepal
Hier wird das Mädchen aus den Trümmern gezogen

Ein Wunder vier Tage nach der Flutkatastrophe in Nepal: Polizisten konnten am Samstag ein Mädchen retten, das verschüttet war.
Publiziert: 29.08.2026 um 22:27 Uhr
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