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Unglaubliche Kraft des Wassers
Sturzflut bewegt tonnenschwere Felsbrocken

Aufnahmen von tonnenschweren Steinen zeigen die gewaltige Wucht der Sturzflut in Nepal.
Publiziert: vor 56 Minuten
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Aktualisiert: vor 18 Minuten
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