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Nepal: Sturzflut bewegt tonnenschwere Riesen-Steine
Unglaubliche Kraft des Wassers
Sturzflut bewegt tonnenschwere Felsbrocken
Aufnahmen von tonnenschweren Steinen zeigen die gewaltige Wucht der Sturzflut in Nepal.
Publiziert: vor 56 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
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