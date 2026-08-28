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Wegen diesem Stausee droht eine zweite Flutwelle

Weil der Stausee in Nepal erneut droht überzugehen, hat China vorsorglich seine Rettungsaktionen eingestellt.
Publiziert: vor 43 Minuten
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Aktualisiert: vor 38 Minuten
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