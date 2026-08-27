DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Nepal: Bauarbeiter retten sich in letzter Sekunde vor Flut
Video zeigt dramatische Szene
Bauarbeiter retten sich in letzter Sekunde vor Flutwelle
Dieses neu aufgetauchte Video zeigt sehr eindrücklich, wie schnell die Flutwelle in Nepal kam.
Publiziert: vor 41 Minuten
|
Aktualisiert: vor 29 Minuten
Teilen
Kommentieren
Alles zur Katastrophe in Nepal
1:10
Flutwelle rast auf Dorf zu
Brücke und zahlreiche Gebäude werden mitgerissen
1:11
Menschen flüchten in Panik
Grenzübergang wird von Schlammlawine überrollt
1:44
Nichts hält ihr Stand
Video zeigt Wucht der Sturzflut in Nepal
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen