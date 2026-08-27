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Video zeigt dramatische Szene
Bauarbeiter retten sich in letzter Sekunde vor Flutwelle

Dieses neu aufgetauchte Video zeigt sehr eindrücklich, wie schnell die Flutwelle in Nepal kam.
Publiziert: vor 41 Minuten
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Aktualisiert: vor 29 Minuten
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