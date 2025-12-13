DE
Witkoff, Selenski, Merz?
Ukraine-Gipfel am Sonntag in Berlin

Am Sonntag treffen sich in Berlin aussenpolitische Berater der USA, der Ukraine und Deutschlands. Ausserdem wird der ukrainische Präsident am Montag in der deutschen Hauptstadt erwartet.
Steve Witkoff wird in Berlin erwartet.
Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Marian Nadler

Am Sonntag treffen sich aussenpolitische Berater der USA, der Ukraine und Deutschlands in Berlin zu Gesprächen über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Regierungskreise. 

Die USA hatten zuvor angekündigt, dass der Sondergesandte Steve Witkoff (68) nach Berlin reisen werde. Am Montag wird auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) in der deutschen Hauptstadt erwartet.

Europäische Regierungschefs für Gipfel in Berlin?

Zuvor hatte das «Wall Street Journal» über ein geplantes Treffen des US-Gesandten mit Selenski an diesem Wochenende in Berlin berichtet. Die US-Zeitung schrieb von einem «entscheidenden Treffen». Demnach sollen auch die Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich und Grossbritannien – Friedrich Merz (70), Emmanuel Macron (47) und Keir Starmer (63) – an dem Gipfel teilnehmen. 

Noch gibt es grosse Streitpunkte zwischen der Ukraine und den USA, etwa hinsichtlich Gebietsabtretungen. Werden diese am Wochenende geklärt? Abwarten.

