DE
FR
Abonnieren

Wind reisst AIDAperla los
Kreuzfahrtschiff rammt Kaimauer

Chaos in Le Havre: Starke Winde reissen die AIDAperla im Hafen in Frankreich vom Pier. Das Kreuzfahrtschiff treibt unkontrolliert auf die Kaimauer zu.
Publiziert: vor 6 Minuten
Kommentieren
News Ausland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen