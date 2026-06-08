In den USA verlor ein Fahrer mit vier kleinen Kindern im Auto die Kontrolle über seinen Wagen. Ein Baby wurde aus dem SUV geschleudert – doch es lebt!

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Polizei in Arkansas jagt am 24. Mai schwarzen SUV mit Kindern

Fahrer raste 160 km/h, verlor Kontrolle, Baby aus Auto geschleudert

Alle fünf Insassen unverletzt, Fahrer ohne Führerausweis festgenommen

Janine Enderli Redaktorin News

Diese Kinder hatten unglaublich viel Glück: Die Polizei im US-Bundesstaat Arkansas hat Aufnahmen einer spektakulären Verfolgungsjagd veröffentlicht. Am 24. Mai fuhr ein Streifenwagen einem schwarzen SUV in hohem Tempo nach.

Was der Polizist nicht wusste: Im Auto befanden sich neben dem Fahrer noch vier kleine Kinder – darunter auch ein vier Monate altes Baby.

Vater raste davon

Während der Flucht beschleunigte der Fahrer den Wagen auf mehr als 160 km/h. Schliesslich verlor der 28-jährige Tyrice F.* die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen überschlug sich mehrfach. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Baby aus dem SUV geschleudert.

Unfassbar: Alle Insassen blieben bei dem heftigen Crash unverletzt. Anschliessend befreite die Polizei die Kinder aus dem Wagen. Sie wurden ins Spital gebracht.

Der Fahrer wurde festgenommen.

«Kaum vorstellbar»

Selbst für die Polizei war der Einsatz äusserst emotional. Mike Hagar, der zuständige Polizeichef, war tief betroffen. «Als Vater ist es für mich nicht vorstellbar, dass ein Elternteil die Entscheidung trifft, so rücksichtslos zu fahren, geschweige denn vor der Polizei zu fliehen, während seine Kinder im Auto sitzen. Gott sei Dank sind die Kinder unverletzt geblieben.»

Gegen den Vater wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Kindeswohls ermittelt. Zudem stellte die Polizei bei der Durchsuchung des Fahrzeugs eine Waffe und Drogen sicher. Nach Angaben der Behörden besass der Fahrer ausserdem keinen gültigen Führerausweis.

* Name bekannt