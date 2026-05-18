Am Montagmittag Ortszeit fallen Schüsse vor einer Moschee in der US-Wüstenmetropole San Diego. Laut Medienberichten wurden mehrere Personen erschossen. Zwei Verdächtige sind ebenfalls tot.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dramatische Schiesserei in San Diego nahe einer Moschee, mindestens ein Toter

Polizei meldete um 13 Uhr, dass der Schütze «neutralisiert» wurde

Gebiet gesperrt, Grossaufgebot vor Ort, Bevölkerung soll Gegend meiden

Dramatische Szenen in San Diego. Am Montagmittag Ortszeit fielen in der Stadt an der Westküste Schüsse. Laut übereinstimmenden Berichten von US-Medien wurde ein Sicherheitsmann einer Moschee erschossen.

Später war die Rede von drei Toten im Bereich der Moschee. Auch die Bedrohung wurde laut Polizei «neutralisiert».

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«Erhebliche Ressourcen vor Ort»

Laut der «New York Post» hatten zwei Schützen die Moschee angegriffen. Sie seien von der Polizei getötet worden. Auf Helikopteraufnahmen des Tatorts sei vor der Moschee eine tote Person mit schusssicherer Weste zu sehen. Ob es sich dabei um einen der Täter oder den ermordeten Wächter handelt, ist unklar.

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Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Die Lage sei aktuell «aktiv, aber unter Kontrolle», heisst es im Bericht des lokalen Fernsehsenders ABC10 News. Der Bürgermeister von San Diego, Todd Gloria (48), forderte die Bevölkerung auf X ebenfalls dazu auf, das betroffene Gebiet zu meiden. «Wir haben derzeit erhebliche Ressourcen vor Ort», schrieb er weiter dazu.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.