Wiener Polizei griff sofort ein
Mädchen (6) rettet Familie mit SOS-Handzeichen vor Entführung

Dank ihrer Erfahrung mit Notsignalen rettete ein sechsjähriges Mädchen in Wien sich und seine Familie aus einer Entführung. Bei einem Polizeieinsatz machte das Kind die Beamten per SOS-Handzeichen auf die gefährliche Situation aufmerksam.
In einer Tiefgarage in Wien verhinderte die Polizei eine versuchte Entführung. Denn ein sechsjähriges Mädchen machte die Beamten per Notsignal auf die Situation aufmerksam.
  • Mädchen (6) macht Polizei per SOS-Handzeichen auf Entführung aufmerksam
  • Rettete dadurch sich und seine Familie aus Gefahrensituation
  • Der Vater der Kinder führte mehrere Messer mit sich
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra Marschner

Als die Polizei am Sonntagabend zu einem Auffahrunfall in die Tiefgarage der Lugner City in Wien gerufen wurde, wirkte zunächst alles wie harmlos. Da sich ein Iraker (39) nach dem Unfall nicht ausweisen konnte und keinen Führerausweis besass, rief der Unfallgegner die Polizei, berichtet die österreichische Zeitung «Heute». 

Als die Beamten eintrafen, wirkte der Iraker nervös. Auf der Rückbank seines VW Touareg sassen eine eingeschüchterte Frau (34) und zwei Kinder (1 und 6). Doch als ein Beamter die hintere Autotür öffnete, zeigte sich: Hier handelte es sich tatsächlich um eine sehr gefährliche Situation. 

Sechsjähriges Mädchen kannte Notsignal

Denn das sechsjährige Mädchen auf der Rückbank zeigte dem Polizisten sofort das internationale SOS-Handzeichen. Hierfür zeigt man dem Gegenüber zuerst die offene Handfläche und legt dann den Daumen in die Mitte der Hand. Dann schliesst man mit den anderen vier Fingern den Daumen ein. Diese Geste wird dann wiederholt.

Die Polizisten erkannten das Signal sofort. Schliesslich traute sich auch die Mutter des Kindes unter Tränen um Hilfe zu bitte, schreibt «Heute». Eine versuchte Entführung flog auf – der mutmassliche Täter: der Ex-Mann der Frau und Vater der Kinder. 

Mehrere Messer gefunden

Gegen diesen hatte die Frau erst kürzlich eine einstweilige Verfügung erwirkt. Doch der Mann hatte seine Ex-Partnerin und die Kinder an diesem Sonntagabend auf der Strasse abgepasst, sie mit einem Messer bedroht. Anschliessend hatte er sie in sein Auto gezwungen.

Im Fahrzeug fand die Polizei drei Messer, ein weiteres lag in einem Kinderwagen. Der mutmassliche Entführer wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Mutter und die zwei Kinder befinden sich in Sicherheit.

