Im Kanton Tessin wurden zwei Schweizer (29, 30) wegen versuchten Mordes festgenommen. Sie sollen einen 24-jährigen Schweizer mit einer Stichwaffe angegriffen haben.
Dieser habe sich am 24. Oktober mit Verletzungen am Bein in einer örtlichen Gesundheitseinrichtung gemeldet.
Ersten Berichten zufolge soll der Mann in der Wohnung des 29-Jährigen in Lugano von den Männern festgehalten, geschlagen und ins Bein gestochen worden sein. Die Verletzungen wurden als schwer, aber nicht lebensbedrohlich eingestuft.
Schwere Verletzungen
Die umgehend eingeleiteten Ermittlungen führten zur Identifizierung der beiden mutmasslich beteiligten Personen. In der Folge konnten sie zu verschiedenen Zeitpunkten lokalisiert und festgenommen werden.
Die Hauptanklagepunkte lauten in unterschiedlichem Ausmass versuchter Mord, versuchte schwere Körperverletzung, einfache Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand, Nötigung und Entführung.