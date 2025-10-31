Zwei Schweizer wurden im Tessin wegen versuchten Mordes verhaftet. Sie sollen einen 24-Jährigen festgehalten und mit einer Stichwaffe schwer verletzt haben. Zuvor soll es auch zu einer Entführung gekommen sein.

Was sich in der Wohnung genau abgespielt hat, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Foto: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Kanton Tessin wurden zwei Schweizer (29, 30) wegen versuchten Mordes festgenommen. Sie sollen einen 24-jährigen Schweizer mit einer Stichwaffe angegriffen haben.

Dieser habe sich am 24. Oktober mit Verletzungen am Bein in einer örtlichen Gesundheitseinrichtung gemeldet.

Ersten Berichten zufolge soll der Mann in der Wohnung des 29-Jährigen in Lugano von den Männern festgehalten, geschlagen und ins Bein gestochen worden sein. Die Verletzungen wurden als schwer, aber nicht lebensbedrohlich eingestuft.

Schwere Verletzungen

Die umgehend eingeleiteten Ermittlungen führten zur Identifizierung der beiden mutmasslich beteiligten Personen. In der Folge konnten sie zu verschiedenen Zeitpunkten lokalisiert und festgenommen werden.

Die Hauptanklagepunkte lauten in unterschiedlichem Ausmass versuchter Mord, versuchte schwere Körperverletzung, einfache Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand, Nötigung und Entführung.