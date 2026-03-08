Die iranische Expertenversammlung hat den nächsten Obersten Führer gewählt, doch der Name bleibt geheim. Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ali Chamenei, gilt als Favorit. Die Entscheidung soll in den kommenden Tagen offiziell verkündet werden.

Iran entscheidet über neuen Obersten Führer, Name bleibt vorerst geheim

Modschtaba Chamenei, Sohn des verstorbenen Ali Chamenei, gilt als Favorit

Daniel Macher Redaktor News

Das Gremium, das für die Wahl des nächsten iranischen Obersten Führers zuständig ist, hat nach Angaben mehrerer Hardliner-Mitglieder eine Entscheidung getroffen. Ser Name des Gewählten wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Ayatollah Ahmad Alam al-Hoda, ein hochrangiges Mitglied der 88-köpfigen Expertenversammlung, erklärte der halbamtlichen Nachrichtenagentur Mehr: «Die Wahlen für die Führung sind abgehalten worden und der Vorsitzende wurde ernannt.»

Gerüchte, die den Eindruck erweckten, die Expertenversammlung habe noch keine Entscheidung getroffen, nannte er «reine Lügen». Al-Hoda wies darauf hin, dass nun das Sekretariat der Versammlung unter Leitung von Ayatollah Hosseini Bushehri den Namen offiziell bekannt geben werde.

Sohn Chameneis gilt als Favorit

Auch andere Mitglieder bestätigten die Entscheidung. Ayatollah Mohsen Heidari sagte laut der halbamtlichen Nachrichtenagentur ISNA, die «beste» Option, die von der Mehrheit der Expertenversammlung gebilligt worden sei, sei nun ausgewählt worden. Bemerkenswert sei, dass sogar der «Grosse Satan» – ein üblicher Begriff für die Vereinigten Staaten in Hardliner-Kreisen – den Namen der gewählten Person erwähnt habe, so Heidari.

US-Präsident Donald Trump (79) hatte zuvor erklärt, es sei inakzeptabel, dass Modschtaba Chamenei (56), der Sohn des verstorbenen Obersten Führers Ali Chamenei (†86), diesem nachfolgen könnte, und bezeichnete ihn als «Leichtgewicht». Iranische Offizielle wiesen diese Einmischung kategorisch zurück.

Name wird noch verkündet

Ali Chamenei war erst vor acht Tagen bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Modschtaba Chamenei galt schon zuvor als möglicher Nachfolger seines Vaters, der seit 1989 das Amt des Obersten Führers innehatte. Auch Hassan Chomeini (53), Enkel des ersten Obersten Führers der Islamischen Republik, Ayatollah Ruhollah Chomeini, wurde als Kandidat gehandelt. Das Amt ist die höchste politische und religiöse Autorität im Iran und hat das letzte Wort in allen Staatsangelegenheiten.

Ein weiteres Mitglied der Expertenversammlung, Mohammad Mehdi Mirbagheri, bestätigte in einem Video, das von der iranischen Nachrichtenagentur Fars verbreitet wurde, dass «eine feste Meinung, die die Mehrheitsmeinung widerspiegelt, erreicht wurde».

Das Sekretariat der Versammlung soll den Namen des neuen Obersten Führers in den kommenden Tagen offiziell verkünden.