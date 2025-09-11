Der britische Premierminister Keir Starmer hat den Botschafter in den USA, Peter Mandelson, entlassen. Grund sind neu aufgetauchte E-Mails, die Mandelsons enge Verbindung zum verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein offenbaren.

1/2 Der britische Premierminister Keir Starmer hat den Botschafter in den USA, Peter Mandelson, entlassen. Foto: AFP

Daniel Macher Redaktor News

Der britische Premierminister Keir Starmer (63) hat am Donnerstag den britischen Botschafter in den USA, Peter Mandelson (71), wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein (†66) entlassen. Aussenminister Stephen Doughty (45) erklärte im Unterhaus, die Entscheidung erfolgte nach Veröffentlichung von E-Mails, die Mandelson an Epstein geschickt hatte.

Das Aussenministerium teilte mit, dass Starmer aufgrund der neuen Informationen in den E-Mails den Aussenminister angewiesen habe, Mandelson als Botschafter abzuberufen. Die Nachrichten offenbaren, dass das Ausmass und die Tiefe der Beziehung zwischen Mandelson und Epstein deutlich umfangreicher waren als bei Mandelsons Ernennung bekannt.