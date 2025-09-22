Mehrere grosse Drohnen wurden in der Nähe des Kopenhagener Flughafens gesichtet, was zu einer kompletten Sperrung führte. Der Vorfall folgt auf einen Cyberangriff, der am Wochenende mehrere europäische Flughäfen beeinträchtigte.

Polizisten patrouillieren am Flughafen Kopenhagen. Foto: AP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wegen der Sichtung von Drohnen ist der Flugverkehr am Airport der dänischen Hauptstadt Kopenhagen vorübergehend komplett eingestellt worden. Der Flughafen sei derzeit für Starts und Landungen gesperrt, weil in der Gegend zwei bis drei grosse Drohnen gesichtet worden seien, teilte die Kopenhagener Polizei am späten Abend auf der Online-Plattform X mit. Wie lange die Sperrung anhalten werde, sei noch unklar.

Der Flughafen Kopenhagen-Kastrup zählt neben Stockholm-Arlanda und Oslo-Gardermoen zu den grössten Airports Skandinaviens. Mehrere Flüge wurden bereits gestrichen. Zudem kam es zu teils grossen Verspätungen. Mehrere Maschinen wurden auf dem Weg nach Kopenhagen unter anderem in die Kleinstadt Billund umgeleitet, wie der dänische Rundfunksender DR berichtete.

Die Hintergründe des Zwischenfalls blieben am Abend noch unklar. Erst am Wochenende hatte ein Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister zu Beeinträchtigungen an mehreren europäischen Flughäfen geführt. Darunter waren die Flughäfen Berlin, Brüssel, London Heathrow und Dublin. Die Probleme hielten am Montag teilweise noch an.