Polen reagiert auf Bedrohung durch russische Drohnen an der Grenze zur Ukraine. Präsident Tusk meldet erhöhte Alarmbereitschaft und präventive Luftraumoperationen. Der Flughafen Lublin wurde vorsorglich geschlossen.

1/2 Präventiv hat Polen Kampfjets steigen lassen. Foto: IMAGO/BjÃ¶rn Trotzki

Darum gehts Russische Drohnen nahe polnischer Grenze, Polen und Verbündete ergreifen Massnahmen

Polnische Luftstreitkräfte in höchster Alarmstufe, Nato verstärkt Ostflanke

Am Samstag operierten russische Drohnen in extremer Nähe zur polnischen Grenze. Das verkündete Polens Präsident Donald Tusk (68) auf X. «Aufgrund der Bedrohung durch russische Drohnen, die über der Ukraine nahe der polnischen Grenze operieren, haben die polnischen und verbündeten Luftstreitkräfte präventive Operationen in unserem Luftraum eingeleitet. Die bodengestützten Luftabwehrsysteme haben die höchste Alarmstufe erreicht», schreibt der Politiker in seinem Post.

Das polnische Einsatzkommando schreibt auf seinem X-Account: «Um die Sicherheit unseres Luftraums zu gewährleisten, hat der Einsatzkommandeur der polnischen Streitkräfte alle notwendigen Massnahmen ergriffen. Polnische und verbündete Flugzeuge operieren in unserem Luftraum.»

Sirenen und Warn-SMS ausgelöst

Nach Angaben der Agentur PAP gaben die Bürgermeister von Swidnik und von Chelm im Osten des Landes in den sozialen Medien bekannt, dass aufgrund der Bedrohung aus der Luft Warnsirenen eingesetzt worden seien. Sie forderten demnach die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren.

Ein Krisenzentrum der Regierung schickte zudem an alle Handys in fünf Bezirken im Grenzgebiet zur Ukraine SMS, die vor der «Gefahr einer Attacke aus der Luft» warnten.

Am späteren Abend gab Tusk auf X dann Entwarnung: «Der Ausnahmezustand wurde aufgehoben. Vielen Dank an alle an der Operation Beteiligten, sowohl in der Luft als auch am Boden. Wir bleiben wachsam», schrieb der polnische Präsident auf X.

Nato verstärkt Ostflanke

Vor wenigen Tagen verletzten Putins Drohnen den polnischen Luftraum, einige von ihnen wurden daraufhin abgeschossen. Die Nato kündigte daraufhin eine Verstärkung seiner Ostflanke an.

Dazu wurde die Operation «Eastern Sentry» – etwa: Wächter des Ostens – in die Wege geleitet. Polen lässt seit langem bei jedem grösseren Angriff auf den Westen der Ukraine Kampfjets aufsteigen.

Die polnische Flugsicherungsagentur hatte auch verkündet, dass der Flughafen Lublin nahe der ukrainischen Grenze präventiv geschlossen wurde.

Alarm in Rumänien wegen «herabfallenden Gegenständen aus Luftraum»

Zur selben Zeit erreichte auch ein Alarm in Rumänien Dutzende Mobiltelefone in der Gegend Tulcea, wie mehrere rumänische Medien übereinstimmend berichten. Die Region am Donaudelta grenzt unmittelbar an die Ukraine. Die Warnung bezieht sich auf «herabfallenden Gegenständen aus dem Luftraum».

Um was genau es sich handelt, ist bisher unklar – einige berichten von einer russischen Drohne. Auch die Luftwaffe sei im Einsatz, bestätigt wurden diese Vermutungen jedoch offiziell nicht. Die Generalinspektion für Notfallsituationen betonte jedoch, das rumänische Gebiet sei nicht Ziel der Angriffe der Russischen Föderation. Die angeordneten Sicherheitsmassnahmen seien trotzdem strikt einzuhalten.