«Eastern Sentry» soll Nato-Ostflanke verstärken

Die Nato werde eine Reihe von Massnahmen ergreifen. Es gehe darum, die Verteidigung im Nato-Raum zu verbessern, sowohl am Boden als auch in der Luft, erklärt Nato-Oberbefehlshaber Gynekewich. Im Vordergrund stehe der Schutz von Alliierten-Territorium, darunter vor allem an der Nato-Ostflanke.

Gynekewich und Rutte nennen das Massnahmenpaket «Eastern Sentry». Man werde dazu auch neue Technologien einsetzen, darunter Anti-Drohnen-Technologien zur Erkennung und Bekämpfung von Drohnen.

«Eastern Sentry» sieht auch die Stärkung der militärischen Präsenz, die Aufstockung und Verdoppelung multinationaler Kampfgruppen sowie die Entwicklung umfassender Verteidigungspläne zur Abschreckung von Aggressionen gegen Polen, die baltischen Staaten und auch Finnland vor.