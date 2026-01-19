Gregory Bovino gilt als Trumps Mann fürs Grobe, wenn es um den Kampf gegen illegale Einwanderer geht. Nun sorgte der Border-Patrol-Chef mit einem skurillen Auftritt für Aufsehen. Bei einem Besuch der ICE-Beamten in Minnesota trug er ein fragwürdiges Outfit.

Darum gehts Gregory Bovino sorgt in Minneapolis für Proteste wegen seines harten Vorgehens

Sein olivgrüner Mantel löst Nazi-Vergleiche und Empörung in sozialen Medien aus

Für die einen gilt Gregory Bovino (57) als harter Hund, einer, der endlich durchgreift im Kampf gegen illegale Migration. So wie es Donald Trump (79) bereits vor seiner ersten Amtszeit versprochen hatte. Kritiker beschreiben den Sohn italienischer Einwanderer als Hardliner, der rechtsstaatliche Grenzen überschreite und mit seinen Auftritten ein Klima der Angst gegenüber Migranten, aber auch gegenüber Minderheiten insgesamt schüre.

Seit Wochen dreht sich die Gewaltspirale in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota. Auf der einen Seite die ICE-Beamten, die im Rahmen der Operation «Metro Surge» illegale Einwanderer aufspüren und festnehmen sollen. Auf der anderen Seite protestieren Bürgerinnen und Bürger gegen das Vorgehen der knapp 3000 Beamten und dokumentieren die Einsätze, um Vorfälle zu belegen. Denn immer wieder kommt es zu Gewaltexzessen, bei denen auch unschuldige Zivilisten betroffen sind.

Ihren Höhepunkt erreichten diese mit der mutmasslichen Ermordung von Renée Good (†37) am 7. Januar durch einen ICE-Beamten. Seitdem eskalieren die Proteste in der 430'000-Einwohner-Stadt regelmässig.

«Warum sieht er aus wie Hitler?»

Für Trumps Chef für Grenzschutz scheint es nicht oberste Priorität zu haben, die Lage zu entschärfen, wie man nach den Bildern von vergangener Woche vermuten kann. Bovino marschiert bei einem Besuch durch die Strassen von Minneapolis – flankiert von schwer bewaffneten Bundesbeamten –, gekleidet in einen auffällig langen, olivgrünen Mantel mit Abzeichen seiner Behörde. Goldene Knöpfe, kantiger Schnitt, dazu eine streng gebundene Krawatte und ein dunkler Schal.

In den sozialen Medien lässt die Reaktion nicht lange auf sich warten. Mehrere Nutzer vergleichen Bovinos Outfit mit Uniformen aus der Nazizeit, sprechen von «Nazi-Cosplay» und ziehen Parallelen zu den langen Mänteln, wie sie einst von Funktionären des NS-Regimes getragen wurden. «Warum sieht er aus wie Hitler?», fragt ein User unverblümt. Ein anderer schreibt: «Chief Greg Bovino läuft durch Minneapolis in seinem massgeschneiderten Nazi-Mantel und schikaniert Patrioten.»

Bovino zeigt Gesicht – als Einziger

Bovino selbst äussert sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Unklar bleibt auch, ob der Mantel Teil einer offiziellen Uniform ist – oder eine persönliche Wahl. Auffällig ist jedenfalls: Unter den mehr als einem Dutzend ihn begleitenden Beamten ist er der Einzige, der dieses Kleidungsstück trägt. Während seine Eskorte mit Sturmgewehren, kugelsicheren Westen und teils mit Masken ausgerüstet ist, zeigt Bovino demonstrativ sein Gesicht.

Auf Videoaufnahmen ist zudem zu hören, wie der Grenzschutz-Chef Demonstranten anschreit und sie von der Strasse weist. «Runter von der Strasse», ruft er, während Protestierende ihn als «Braunhemd» beschimpfen – eine Anspielung auf die paramilitärischen Nazi-Schlägertrupps der SA.