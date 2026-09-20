Russland wählt ein neues Parlament – ein Sieg der Partei «Geeintes Russland» gilt als sicher. Erste Ergebnisse werden ab 20 Uhr erwartet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Russland wählt neues Parlament, Ergebnisse ab Sonntagabend erwartet

Wahlen erstmals in besetzten ukrainischen Gebieten, Kiew erkennt Resultate nicht an

Putins Partei strebt Zweidrittelmehrheit an, 324 Sitze im Jahr 2021

Janine Enderli Redaktorin News

Drei Tage lang haben die Russen ein neues Parlament gewählt. Mit den ersten Ergebnissen wird am Sonntagabend ab 20 Uhr Schweizer Zeit gerechnet. Ein Sieg der Regierungspartei «Geeintes Russland» gilt als sicher. Dieser dürfte ungefähr mit einer Zweidrittelmehrheit erzielt werden.

Zum ersten Mal erstreckt sich die russische Parlamentswahl auch auf Gebiete der Ukraine, die Moskau unter seine Kontrolle gebracht hat. In Teilen von Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson werden ebenfalls Stimmen abgegeben. Auch auf der von Russland 2014 annektierten Krim sind die Wahllokale geöffnet.

Kiew kritisiert Wahlen in besetzten Gebieten

Kiew verurteilt die Abstimmung derweil und betonte mehrfach, die dort erzielten Resultate nicht anzuerkennen.

Auf den Wahlzetteln befinden sich zehn Parteien. Sie gelten alle als kremlnah und unterstützen den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Opposition wurde vorgängig von der Wahl ausgeschlossen.

Wahlbeteiligung soll hoch sein

Offenbar ist die Wahlbeteiligung in diesem Jahr höher als bei den letzten Wahlen vor fünf Jahren. Putins Partei erlangte damals 324 der 450 Sitze im Parlament.

Unabhängige Wahlbeobachter erklärten während des Wahlwochenendes, dass es zu verschiedenen Manipulationsversuchen und Regelverstössen gekommen sei. So konnten nicht alle Beobachter die Prozesse einsehen und überwachen und seien teilweise ausgeschlossen worden.