Taylor Rehmet, ein Ex-Offizier der US-Luftwaffe, hat am 31. Januar einen texanischen Senatssitz gewonnen. In diesem Bezirk hatte Trump 2024 mit 17 Punkten Vorsprung gesiegt. Rehmets Erfolg ist ein grosser Sieg für die Demokraten.

Darum gehts Taylor Rehmet gewinnt Senatssitz in Texas-Bezirk trotz früherem Trump-Erfolg 2024

Demokraten gewinnen mit 14 Punkten Vorsprung gegen Republikanerin Leigh Wambsganss

31-Punkte-Verschiebung zugunsten der Demokraten zeigt politischen Stimmungswandel Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Für die Demokraten ist es eine Wahlsensation! Taylor Rehmet, ein Gewerkschaftspräsident und Veteran der US-Luftwaffe, hat am Samstag einen Sitz im texanischen Senat erobert – in einem Bezirk, den Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl 2024 noch mit 17 Prozentpunkten Vorsprung gewann.

Der Erfolg ist ein weiterer Meilenstein für die Demokraten, die seit 2025 mehr als 20 Sitze in Staatsparlamenten bei Sonder- und regulären Wahlen für sich entschieden haben. Zuletzt hatten sie im Dezember einen Sitz in Georgia gewonnen, den Trump 2024 mit 12 Punkten Vorsprung für sich entschieden hatte.

Republikanische Niederlage trotz Trump-Unterstützung

Trump selbst hatte Leigh Wambsganss, die republikanische Gegnerin von Rehmet, in den letzten beiden Tagen vor der Wahl über soziale Medien unterstützt. Nach ihrer Niederlage zeigte er sich jedoch unbeeindruckt. «Ich bin nicht involviert. Das ist ein lokales Texas-Rennen», sagte er laut CNN zu Reportern in Florida. «Es ist schade, was soll ich sagen? Ich habe nichts damit zu tun.»

Demokraten finden zum Siegen zurück

Der Vorsitzende des Demokratischen Nationalkomitees, Ken Martin, sieht in Rehmets Erfolg ein Zeichen für die Rückkehr der Demokraten zu erfolgreicher Wähleransprache. «Wir haben im ganzen Land historische Wahlerfolge erzielt», sagte er am Sonntag gegenüber der Nachrichtenplattform «MS NOW». «Das liegt daran, dass wir entschieden haben, in tiefgreifende lokale Rennen zu investieren, um unsere Agenda landesweit zu stärken.»

Der Senatssitz von Texas war vakant, seit der republikanische Amtsinhaber Kelly Hancock im Sommer 2025 zurückgetreten war, um als amtierender Rechnungsprüfer des Bundesstaates zu fungieren.