60'000 Tonnen Nahrungsmittel stehen für Gaza bereit

Das Welternährungsprogramm drängt Israel, weitere Hilfslieferungen für den Gazastreifen zu ermöglichen. Mit den bereitstehenden Nahrungsmitteln könnten 1,6 Millionen Menschen im ersten Monat versorgt werden.

Darum gehts Waffenruhe in Gaza ermöglicht dringend benötigte Hilfslieferungen für hungernde Menschen

WFP drängt Israel, sichere Grenzübergänge für Hilfstransporte zu gewährleisten

60'000 Tonnen Nahrungsmittel stehen bereit, weitere 100'000 Tonnen auf dem Weg

Viele Menschen im Gazastreifen leiden an Hunger. Nach dem Beginn der Waffenruhe drängt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen die israelische Regierung, rasch weitere Hilfslieferungen für die Menschen im Kriegsgebiet zu ermöglichen.

«Für die Menschen in Gaza ist dieser Moment überlebenswichtig», sagte der Deutschland-Direktor des World Food Programme (WFP), Martin Frick, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). «Die Waffenruhe muss nun sichere Grenzübergänge und klare Sicherheitsgarantien für Hilfstransporte bringen.» Dabei zähle jede Stunde.

Nahrungsmittel für drei Monate auf dem Weg

An den Grenzübergängen stünden 60'000 Tonnen Nahrungsmittel zur Einfahrt bereit, weitere 100'000 Tonnen seien in der Region im Zulauf. Damit lasse sich Gaza fast drei Monate lang versorgen, wenn der Zugang sicher und verlässlich sei. Allein im ersten Monat könne das WFP so 1,6 Millionen Menschen mit Brot, Mehl und Lebensmittelpaketen erreichen.

Israel kontrolliert die Zugänge zum Gazastreifen, muss Hilfslieferungen durchlassen und die Sicherheit von Konvois garantieren. Die Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas ist seit Freitagmittag in Kraft.

Waffenruhe dank Trumps Friedensplan

Im Gaza-Konflikt soll es in den nächsten Tagen durch einen von US-Präsident Donald Trump (79) vorgeschlagenen und von Israel und der Hamas unterstützten Friedensplan zu einer Freilassung der israelischen Geiseln im Austausch gegen palästinensische Gefangene kommen.

Eine Waffenruhe, die auch neue Hilfslieferungen ermöglichen soll, trat bereits in Kraft. Noch nicht endgültig geklärt sind jedoch die weiteren Schritte, die zu einem dauerhaften Frieden führen sollen.