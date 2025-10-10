Israelische Truppen haben mit dem Rückzug aus Gaza-Stadt begonnen. Begleitet wurde er von Luftangriffen.

Der Rückzug wurde von Luftangriffen begleitet. Foto: AP

Darum gehts Israelische Truppen beginnen Rückzug aus Gaza-Stadt nach Abkommen mit Hamas

Rückzug wird von Luftangriffen begleitet, um mögliche Angriffe zu verhindern

Marian Nadler Redaktor News

In den frühen Morgenstunden des Freitags haben die israelischen Truppen in Gaza-Stadt mit einem Rückzug begonnen. Das berichtet das israelische Nachrichtenportal «Walla News». Der Rückzug war im Rahmen eines von US-Präsident Donald Trump (79) eingefädelten Abkommens zwischen Israel und der Hamas ausgehandelt worden. Auch aus anderen Teilen des Küstengebiets zogen sich israelische Truppen zurück, wie israelische Medien berichteten.

Die israelischen Soldaten werden sich an ausgewählte Kontrollpunkte zurückziehen, «die einen effizienten und effektiven Schutz der Truppen ermöglichen», schrieb «Walla News». Der Rückzug wurde von Luftangriffen am Stadtrand von Gaza-Stadt und Artilleriebeschuss in anderen Gebieten begleitet.

Hamas-Behörde warnt Palästinenser

Militärkreise berichteten, die Streitkräfte hätten verdächtige Bewegungen identifiziert und daher reagiert, um mögliche Angriffsversuche auf die Truppen auszuschliessen. «Der Rückzugsprozess ist ein sensibler und komplexer Prozess. Die Armee geht keine Risiken ein», zitiert «Walla News» einen Insider.

Am Vormittag dauerte der Rückzug zu den im Gaza-Friedensplan vereinbarten Demarkationslinien an, während einige Truppen den Gazastreifen vollständig verlassen hätten, berichtete die «Times of Israel». Der Vereinbarung zufolge sollen sich die Truppen innerhalb von 24 Stunden nach der Zustimmung des israelischen Kabinetts zur Feuerpause zurückziehen und dann die Kontrolle über 53 Prozent des Küstenstreifens in den grenznahen Pufferzonen haben.

Die Hamas-Zivilbehörde rief die Bewohner des Gazastreifens dazu auf, sich den israelischen Soldaten nicht zu nähern. «Die Missachtung dieser Warnung gefährdet euer Leben», hiess es in einer Erklärung.

Scharfschütze tötet Israeli

Vom Militär selbst gab es noch keine Informationen über den Truppenrückzug. Israelische Militärkorrespondenten posteten auf sozialen Plattformen Bilder und Videos von Panzerkolonnen beim Rückzug aus dem Gazastreifen und feiernden Soldaten.

Kurz vor der Zustimmung des israelischen Kabinetts zur Feuerpause in der Nacht zu Freitag wurde ein 26 Jahre alter israelischer Soldat nach Angaben eines Militärsprechers im Norden des Gazastreifens von einem Scharfschützen getötet. Damit sei die Zahl der seit dem Terrorangriff am 7. Oktober 2023 getöteten Soldaten auf 914 gestiegen.