Donald Trump gibt Einigung bei Gaza-Gesprächen bekannt

Israel und die Hamas haben sich auf die Umsetzung der ersten Phase von Donald Trumps Friedensplan geeinigt. Mehrere heikle Themen sind allerdings noch nicht geklärt.

1/4 Aussenminister Marco Rubio informierte Trump während einer Pressekonferenz über die bevorstehende Einigung in den Gaza-Gesprächen. Foto: AP

Ist der Krieg im Nahen Osten demnächst vorbei? Zwei Jahre nach Kriegsausbruch haben sich Israel und die islamistische Hamas nach Angaben von US-Präsident Donald Trump (79) auf die Umsetzung der ersten Phase eines amerikanischen Friedensplans geeinigt.

Alle Geiseln würden bald freigelassen und Israel werde seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen, teilte Trump nach indirekten Verhandlungen der Konfliktparteien in Ägypten auf seiner Plattform Truth Social mit.

Die israelischen Geiseln sollen voraussichtlich am Samstag oder Sonntag freigelassen werden, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf Insider. Angehörige der rund 20 noch lebenden Geiseln begrüssten die Einigung mit einer «Mischung aus Aufregung, Vorfreude und Besorgnis».

Rubio: «Wir sind fast am Ziel»

Zwei Stunden vor Trumps Post auf Truth Social hatte Aussenminister Marco Rubio (54) dem US-Präsidenten eine Notiz überreicht. «Wir sind fast am Ziel. Sie müssen bald einen Beitrag auf Truth Social genehmigen, damit Sie das Abkommen als Erster bekannt geben können», stand auf dem Zettel, der von einem Fotojournalisten abgelichtet wurde.

Trump hatte sich in den letzten Wochen intensiv um eine Lösung im Gazakrieg bemüht. Am Mittwoch kündigte der US-Präsident an, bei einer Einigung in den Nahen Osten zu fliegen. «Es könnte am Sonntag passieren, vielleicht am Samstag», so Trump. Auch Rubio tönte bereits an, noch in dieser Woche in die Region zu reisen.

Die Hamas bestätigte eine erste Einigung mit Israel über eine Beilegung des Kriegs in einer Mitteilung. Und Israels Premier Benjamin Netanyahu (75) begrüsste auf X die angekündigte Freilassung der Geiseln.

Weitere Gespräche nötig

Mehrere heikle Themen erwähnte Trump in seinem Post indes nicht. Über die Entwaffnung der Hamas und die künftige Verwaltung des Gazastreifens scheint es noch keine Einigung zu geben. Trump schreibt selber von «ersten Schritten» zu einem «dauerhaften und ewigen Frieden».