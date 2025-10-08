Die Gespräche zur Beendigung des Gaza-Kriegs in Scharm el Scheich sind offenbar auf einem guten Weg. In wenigen Stunden könnte es zu einer Einigung kommen. Trump plant derweil eine Nahostreise.

1/6 Strebt seit Monaten eine Einigung an: US-Präsident Donald Trump Foto: keystone-sda.ch

Zwei Jahre und einen Tag nach dem Angriff vom 7. Oktober stehen Israel und die Hamas am Mittwochabend kurz vor einer Einigung zur Freilassung der Geiseln und zur Beendigung des Krieges. Laut israelischen Medienberichten rechnen Beamte bereits mit einer Einigung «in 24 bis 48 Stunden». Die Regierung arbeite bereits an einem klaren Entwurf zu einer Vereinbarung, berichtet auch CNN.

Ähnlich tönt es aus Ägypten, wo die Verhandlungen laufen. Man befinde sich auf einem guten Weg. Schwerpunkt der heutigen Beratungen war es, strittige Punkte der vergangenen Tage auszuräumen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Umfeld der Gespräche erfuhr. Dabei gehe es insbesondere um die von der Hamas geforderten Garantien, dass nach der Freilassung israelischer Geiseln die israelischen Kampfhandlungen völlig eingestellt würden.

Kommt Abkommen schneller als gedacht?

US-Aussenminister Marco Rubio hätte am Donnerstag zudem nach Paris fliegen sollen, um mit europäischen Partnern über die Vereinbarung zu diskutieren. Aufgrund der sich beschleunigenden Entwicklungen sei aber nicht klar, ob er seinen Trip antreten wird. Stattdessen reise er wohl eher in den Nahen Osten, liess Rubio mitteilen. Bei einer Medienkonferenz im Weissen Haus am Mittwochabend legte US-Präsident Trump nach: Er werde eventuell Ende Woche in den Nahen Osten reisen. «Es könnte am Sonntag passieren, vielleicht am Samstag», so Trump. Es komme darauf an, wann und ob eine Einigung erzielt wird. «Ich bin zuversichtlich.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hier hat man offenbar einen Fortschritt erzielt. Ägypten, Katar und die USA vermitteln zwischen der Hamas und Israel. Die indirekten Gespräche in Ägypten haben am Montag begonnen.