DE
FR
Abonnieren

Waffen und Drogen im Audi RS5
Kroatische Polizei stoppt Schweizer (18) an serbischer Grenze

Ein junger Schweizer war mit seinem Kollegen aus Deutschland in seinem Audi RS5 in Kroatien unterwegs, als die Polizei die beiden stoppte. Die Ordnungshüter fanden jede Menge Waffen und Drogen im Gepäck. Als wäre das nicht genug, war das Auto auch noch gestohlen.
Publiziert: 07:32 Uhr
|
Aktualisiert: 07:50 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Für die beiden Männer endete die Kontrolle hinter Gittern.
Foto: Shutterstock

Darum gehts

  • Schweizer Audi RS5 von kroatischer Polizei gestoppt, Fahrer unter Drogeneinfluss
  • Waffen, Drogen und international gesuchtes Fahrzeug bei Kontrolle entdeckt
  • 18-jähriger Schweizer und 19-jähriger Deutscher festgenommen, Geldstrafen in Haft umgewandelt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
bliki.jpg
Janine Enderli und BliKI

Das wird eine happige Strafe geben! Die kroatische Polizei stoppte am Sonntag in der Nähe der serbischen Grenze bei der Ortschaft Ilok einen Audi RS5 mit Schweizer Nummernschild. 

Am Steuer: Ein 18-jähriger Schweizer – nebenan sass sein Kollege (19) aus Deutschland. 

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die beiden einiges auf dem Kerbholz haben. Die Polizei fand eine Gaswaffe mit 50 passenden Patronen, eine Stichwaffe sowie ein Spray mit zugelassenen, ungefährlichen Substanzen beim Fahrer, wie das Nachrichtenportal «Dnevnik» unter Berufung auf Polizeiangaben berichtet. 

Mehr Nachrichten aus dem Balkan
Regen-Hammer trifft den Balkan – danach kommt die Gluthitze
Wetterwarnung in Kroatien
Regen-Hammer trifft den Balkan – danach kommt die Gluthitze
Sommersturm an der Adria – mehrere Verletzte
Mit Video
Massive Schäden
Heftiger Sturm an der Adria – mehrere Verletzte
Meersäuli in Kiste vor Spital ausgesetzt
In Kroatien
Meersäuli in Kiste vor Spital ausgesetzt
Tödlicher Unfall bei Löscharbeiten erschüttert Montenegro
Heftige Waldbrände
Tödlicher Unfall bei Löscharbeiten erschüttert Montenegro

Kokain entdeckt

Der Beifahrer übergab den Beamten zusätzlich ein Behälter mit einer geringen Menge Haschisch sowie ein Päckchen mit Spuren von Kokain. Ein Drogen-Schnelltest ergab, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er verweigerte sich einer Blutabnahme. 

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte die Polizei weiter fest, dass international nach dem Wagen gefahndet wird. Offenbar war er im Ausland Gegenstand einer Straftat. 

Männer festgenommen

Das Auto, die Waffen und die Drogen wurden vorübergehend beschlagnahmt, die Personen zur Durchführung kriminalpolizeilicher Ermittlungen zur Polizeidienststelle gebracht.

Das Amtsgericht Vukovar brummte ihnen Geldstrafen auf. Diese bezahlten sie jedoch nicht. Für die Beschuldigten ist dies bedauerlich, denn nun werden die Geldstrafen umgehend in Freiheitsstrafen umgewandelt, heisst es beim Nachrichtenportal. Momentan befinden sich die beiden also hinter Gittern. 

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen