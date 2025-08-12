Bei Waldbränden in Montenegro ist ein Soldat während der Löscharbeiten ums Leben gekommen. Mehrere Länder leisten Hilfe, während sich die Brände in der Region ausbreiten.

1/5 In Montenegro wüten heftige Waldbrände. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Darum gehts Waldbrände in Montenegro und Albanien

Internationale Hilfe für Montenegro angelaufen, Brände an mehreren Stellen

Dutzende Brände gelöscht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In den Adria-Ländern Montenegro und Albanien machen heftige Waldbrände den Menschen zu schaffen. In Montenegro starb ein Soldat während der Löscharbeiten, als ein Wassertank umkippte und auf ihn stürzte. Ein weiterer Soldat sei dabei schwer verletzt worden, berichteten montenegrinische Medien unter Berufung auf das Verteidigungsministerium.

Unterdessen lief internationale Hilfe für Montenegro an. Die Wälder brennen an mehreren Stellen vor allem im Umkreis der Hauptstadt Podgorica, aber auch in der Nähe der Küste bei Budva sowie im Norden des Landes nahe der Grenze zu Serbien. Hilfe beim Löschen kam zunächst aus Serbien und Kroatien sowie aus Italien.

In Albanien wurden am Dienstag mindestens vier Dörfer im bergigen Zentrum des Landes wegen der sich ausweitenden Brände evakuiert. Über die Zahl der betroffenen Menschen gab es zunächst keine Angaben. Zwischenzeitlich wurden Dutzende Brände gelöscht, danach brachen andere Feuer aus. Die Polizei geht in vielen Fällen von Brandstiftung als Ursache aus.