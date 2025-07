1/5 Ein Pappkarton wurde kürzlich vor der Tür zur Notaufnahme der Klinik Dubrava im kroatischen Zagreb abgestellt. Foto: Google Street View

Darum gehts Meerschweinchen vor Notaufnahme in Zagreb ausgesetzt und in Zoo gebracht

Tierheim warnt vor Aussetzen von Haustieren vor Sommerferien

Jährlich werden in Kroatien über 10'000 Hunde und Katzen ausgesetzt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Was kürzlich vor der Tür zur Notaufnahme der Klinik Dubrava im kroatischen Zagreb abgestellt wurde, war höchst ungewöhnlich. Ein mysteriöser Karton stand auf der Schwelle. Als die Mitarbeiter den Deckel öffneten, blickten ihnen die dunklen Knopfäuglein zweier Meerschweinchen entgegen. Wahrscheinlich hatte jemand die Tiere dort abgesetzt, bevor es in die Ferien ging.

Die Rettungskräfte reagierten schnell und transportierten die Meerschweinchen mit einem Dienstfahrzeug in den Zagreber Zoo. Dort leisteten Tierärzte Erste Hilfe und stellten fest, dass es sich bei beiden Meerschweinchen um erwachsene Männchen handelt. Trotz der Stresssituation erfreuten sich die herzigen Tiere guter Gesundheit.

Vor den Sommerferien werden viele Tiere ausgesetzt

Das Tierheim Dumovec in Zagreb wendet sich mit einem Appell an die Bürger: Setzt eure Haustiere nicht wegen der Ferien aus. Denn solche Fälle kommen besonders zu Beginn der Sommerferien leider häufiger vor. «Wir hoffen, dass es im restlichen Sommer keine ähnlichen Situationen mehr geben wird», teilte das Tierheim auf Facebook mit.

Der Verein «Animal Friends» in Kroatien verfolgt seit 23 Jahren die Kampagne «Family to the Seaside, Dog to the Street?» (deutsch: «Familie ans Meer, Hund auf die Strasse?»). Denn jedes Jahr werden in Kroatien über 10'000 Hunde und Katzen ausgesetzt. Viele Bürger würden Haustiere als vorübergehende Unterhaltung oder Geschenk betrachten. Doch Haustiere sollten auch in schwierigen Zeiten geliebt werden – und als Familienmitglieder das ganze Jahr über.

Die beiden Meersäuli warten nun auf ein neues Zuhause. Einmal mehr zeigt sich, wie wichtig eine verantwortungsvolle Haltung ist. Denn Haustiere sind nichts, das wir zurücklassen, wenn sie zur Last werden.

Dieser Artikel ist zuerst auf Blic.rs erschienen.