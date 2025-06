1/5 Hundehalter nehmen ihren Liebling gern in die Ferien mit – meist per Auto. Foto: unsplash.com / Ignacio Amenabar

Darum gehts Studie zeigt hundefreundlichste Ferienländer in Europa für Autoreisen mit Hunden

Tschechien, Polen und Frankreich führen die Liste der hundefreundlichsten Länder an

Laut der Identitas-Tierstatistik hat es in 459'000 Schweizer Haushalten mindestens einen Hund. Also in jedem 11. Haushalt. Total sollen 550'000 Hunde in unserem Land leben.

Für die allermeisten von uns gehört der Hund zur Familie und damit auch zur Ferienplanung. Doch wohin reisen, ohne die Fellnase auszuschliessen? Die meisten nehmen ihr Haustier auf Autoreisen mit, weil das Flugzeug für Mensch und Tier umständlich und teuer ist.

Ferienwohnungsvermittler HometoGo – der sich neulich die schweizerische Interhome-Gruppe krallte – hat nun 28 europäische Länder unter die Lupe genommen und dabei Faktoren, analysiert, die Autoreisen mit Hund besonders angenehm machen. Wesentliche Kriterien waren Hundefreundlichkeit bei den Unterkünften vor Ort, die Dichte des Strassennetzes, Benzinpreise und das touristische Angebot vor Ort.

Die Top-10 der hundefreundlichsten Ferienländer sieht wie folgt aus:

Tschechien Polen Frankreich Schweden Italien Slowenien Dänemark Deutschland Schweiz Grossbritannien

In Tschechien seien laut Hometogo 37 Prozent der Unterkünfte für Reisende mit Hund zugänglich und bei einem Medianpreis von 125 Euro pro Nacht auch günstig. Dazu punktet Tschechien mit hoher Gastfreundlichkeit.

In Polen heissen sogar fast 40 Prozent der Unterkünfte die Vierbeiner willkommen, allerdings ist der Medianpreis von 143 Euro pro Nacht etwas höher. Die vollständige Rangliste gibt es hier.

Und die Schweiz?

Bei uns liegt der Anteil der haustierfreundlichen Ferienunterkünfte bei 32,5 Prozent, allerdings sind die Preise hoch. In der Kategorie «Strassenqualität» liegen wir allerdings an der Spitze.

Innerhalb des Landes seien Basel, Appenzell und Nidwalden besonders hundefreundlich.

Es muss also nicht immer die Hundepension oder der Hundeferienhof sein. Schweiz- und europaweit breitet sich das Angebot für hundefreundliche Ferienformen weiter aus. Gut zu wissen: Bei den meisten Ferienwohnungsanbietern lässt sich die Suche nach hundefreundlichen Unterkünften filtern. Ansonsten helfen spezialisierte Veranstalter wie Waureisen.com.