«Jede Brücke, jedes Kraftwerk im Iran wird bis morgen Mitternacht zerstört sein»

Eine Reporterin fragt den US-Präsidenten, was der Iran bis zum Ende des Ultimatums bis Dienstagabend zu erfüllen habe. «Wir müssen einen Deal haben und ein Teil des Deals ist es, dass die Strasse von Hormus geöffnet werden muss», entgegnet Trump.

Sollte der Iran bis dahin, auf keinen Deal eingehen wollen, habe das gravierende Konsequenzen. «Jede Brücke im Iran wird bis morgen Mitternacht zerstört sein, jedes Kraftwerk wird um Mitternacht brennen, komplett zerstört sein. Wir schaffen das in einer Periode von vier Stunden, wenn wir das wollen. Aber das wollen wir nicht.»