Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hat Vorwürfe der USA zurückgewiesen und sein Land für unschuldig erklärt. Er behauptete, die Anschuldigungen dienten nur dazu, einen Krieg und Regimewechsel zu rechtfertigen und Venezuelas Ölreichtum zu rauben.

Nicolas Maduro fordert von den USA: «Schluss mit den Drohungen!» Foto: AP

Darum gehts Maduro weist US-Vorwürfe zurück, Venezuela sei in Drogenhandel verwickelt

USA greifen Boote in Karibik und Pazifik an, angeblich Drogentransporte

Venezuela verfügt über grösste Ölvorkommen und viertgrösste Gasreserven der Welt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro (62) hat die Vorwürfe der US-Regierung zurückgewiesen, sein Land sei in den Drogenhandel verwickelt. «Venezuela ist unschuldig. Alles, was gegen Venezuela unternommen wird, dient nur dazu, einen Krieg und einen Regimewechsel zu rechtfertigen und uns unseren immensen Ölreichtum zu rauben», sagte der autoritär regierende südamerikanische Staatschef.

Seit Wochen greifen die USA in der Karibik und im Pazifik Boote an, die angeblich Drogen transportiert haben. Dutzende Menschen sollen dabei getötet worden sein. In vielen Fällen stellte die US-Regierung einen Zusammenhang zu Venezuela her.

Drogen als Waffe?

«Schluss mit den Drohungen!», sagte Maduro bei einem interparlamentarischen Treffen für den Frieden in der Karibik in Caracas. Hintergrund der Spannungen mit den USA sei unter anderem, dass Venezuela über die grössten Ölvorkommen und die viertgrössten Gasreserven der Welt verfüge, sagte er.

Die US-Behörden werfen Maduro vor, die Vereinigten Staaten mit Kokain zu überschwemmen und die Droge als Waffe einzusetzen. Gesteuert wird der Handel angeblich vom sogenannten Cartel de los Soles (Kartell der Sonnen) – einem mutmasslichen Verbrechersyndikat aus Offizieren der Streitkräfte.