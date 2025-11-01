DE
FR
Abonnieren

Vorwürfe der US-Regierung – Maduro wehrt sich
«Venezuela ist unschuldig»

Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hat Vorwürfe der USA zurückgewiesen und sein Land für unschuldig erklärt. Er behauptete, die Anschuldigungen dienten nur dazu, einen Krieg und Regimewechsel zu rechtfertigen und Venezuelas Ölreichtum zu rauben.
Publiziert: 22:03 Uhr
|
Aktualisiert: 22:04 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Nicolas Maduro fordert von den USA: «Schluss mit den Drohungen!»
Foto: AP

Darum gehts

  • Maduro weist US-Vorwürfe zurück, Venezuela sei in Drogenhandel verwickelt
  • USA greifen Boote in Karibik und Pazifik an, angeblich Drogentransporte
  • Venezuela verfügt über grösste Ölvorkommen und viertgrösste Gasreserven der Welt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro (62) hat die Vorwürfe der US-Regierung zurückgewiesen, sein Land sei in den Drogenhandel verwickelt. «Venezuela ist unschuldig. Alles, was gegen Venezuela unternommen wird, dient nur dazu, einen Krieg und einen Regimewechsel zu rechtfertigen und uns unseren immensen Ölreichtum zu rauben», sagte der autoritär regierende südamerikanische Staatschef.

Seit Wochen greifen die USA in der Karibik und im Pazifik Boote an, die angeblich Drogen transportiert haben. Dutzende Menschen sollen dabei getötet worden sein. In vielen Fällen stellte die US-Regierung einen Zusammenhang zu Venezuela her.

Mehr zum Konflikt zwischen Maduro und Trump
Berichte über geplante US-Angriffe auf Militärziele in Venezuela – Trump dementiert
«Das stimmt nicht»
Berichte über geplante US-Angriffe auf Militärziele in Venezuela – Trump dementiert
Russland und Venezuela schliessen strategische Partnerschaft
Mit Video
Affront gegen Trump?
Russland und Venezuela schliessen strategische Partnerschaft
«Es wird bald zu Massnahmen an Land kommen»
Trump droht mit Angriffen
«In Venezuela wird es bald zu Massnahmen an Land kommen»
Warum Trump den Kurs gegenüber Venezuela verschärft
Flugzeugträger gegen Drogen?
Warum Trump Kurs gegenüber Venezuela verschärft

Drogen als Waffe?

«Schluss mit den Drohungen!», sagte Maduro bei einem interparlamentarischen Treffen für den Frieden in der Karibik in Caracas. Hintergrund der Spannungen mit den USA sei unter anderem, dass Venezuela über die grössten Ölvorkommen und die viertgrössten Gasreserven der Welt verfüge, sagte er.

Die US-Behörden werfen Maduro vor, die Vereinigten Staaten mit Kokain zu überschwemmen und die Droge als Waffe einzusetzen. Gesteuert wird der Handel angeblich vom sogenannten Cartel de los Soles (Kartell der Sonnen) – einem mutmasslichen Verbrechersyndikat aus Offizieren der Streitkräfte.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen