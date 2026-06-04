Lufthansa-Flugzeug bricht plötzlich zusammen

Ein Lufthansa-Flugzeug stürzte am Donnerstag am Flughafen Frankfurt ein. Die Boeing 787-9, ausgeliefert im Januar 2026, wurde schwer beschädigt. Zwei Crewmitglieder erlitten Verletzungen, Passagiere waren nicht an Bord.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lufthansa-Flugzeug stürzt am 4. Juni 2026 am Frankfurter Flughafen ein

Bugfahrwerk der Boeing 787-9 kollabiert, zwei Crewmitglieder verletzt

Flugzeug «Herne», erst seit Januar 2026 im Einsatz, schwer beschädigt

Mattia Jutzeler Redaktor News

So etwas passiert am Flughafen Frankfurt nicht alle Tage. Am Donnerstagnachmittag bricht ein Lufthansa-Flugzeug plötzlich am Gate zusammen. Fotos und Videos auf den sozialen Medien zeigen, wie das Bugfahrwerk der Boeing 787-9 augenscheinlich dem Gewicht der Maschine nicht standhalten kann.

Das Flugzeug wurde beim Aufprall erheblich beschädigt, schreibt das Portal «Aerotelegraph». Der für die Maschine geplante Flug nach Los Angeles musste daraufhin annulliert werden. Warum das Bugfahrwerk einbrach, ist bislang unklar. Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen aufgenommen.

Zwei verletzte Crewmitglieder

Die Klappen des Bugfahrwerks wurden bei dem Einsturz nach aussen gedrückt. Eine davon soll vollständig abgetrennt sein, schreibt das Portal weiter. Auch die Triebwerke der Maschine könnten bei dem Unfall beschädigt worden sein. Fotos der Maschine zeigen, wie sie den Boden berühren.

Zum Zeitpunkt des Einsturzes befanden sich laut der Lufthansa keine Passagiere an Bord des Flugzeugs. Trotzdem sollen sich zwei Crewmitglieder bei dem Vorfall verletzt haben. Zwei Mitarbeiter des Flughafens, die sich zum Zeitpunkt des Einsturzes in unmittelbarer Nähe des Flugzeugs aufhielten, blieben demnach unverletzt.

Brandneues Flugzeug

Die Lufthansa hat laut dem Hessischen Rundfunk einen Krisenstab eingerichtet und eine offizielle Mitteilung angekündigt. Das betroffene Flugzeug ist laut dem «Aerotelegraph» noch kein Jahr lang in Betrieb. Die Boeing 787-9 trage den Taufnamen «Herne» und wurde der Lufthansa erst im Januar 2026 ausgeliefert.