DE
FR
Abonnieren

Vorbereitung von Straftat?
Deutsche Polizei nimmt Syrer (22) unter Terrorverdacht fest

Ein 22-jähriger Syrer wurde in Berlin wegen eines möglichen Anschlagsplans festgenommen. Der Mann soll IS-Propaganda geteilt und Material zum Bau von Sprengsätzen besessen haben.
Publiziert: vor 42 Minuten
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
Teilen
Anhören
Die deutsche Polizei gab zu einem möglichen Anschlagsort bisher nichts bekannt (Archiv).
Foto: IMAGO/5VISION.NEWS
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Wegen eines möglichen Anschlagsplans ist in der deutschen Hauptstadt Berlin ein 22-jähriger Syrer festgenommen worden. Das sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag.

Ihm werde die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. Details zum möglichen Anschlagsort wurden zunächst nicht bekannt. Nach Informationen der «Bild» soll der Mann ein Ziel in Berlin im Blick gehabt haben. Die Festnahme erfolgte am Samstag im Stadtteil Neukölln.

Dschihadisten-Lieder geteilt?

Der Mann soll auf einer Social-Media-Plattform mehrfach Propaganda der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) geteilt haben. Dabei gehe es um Lieder oder Hymnen mit dschihadistischem Kontext, die häufig selbst vom IS veröffentlicht würden, mit der Aufforderung, sie zu teilen. Mit Dschihadismus ist eine radikale Form des Islamismus gemeint.

Mehr zu Deutschland
Deutsche Grossstadt braucht jetzt Tatortreiniger für Toi-Tois
Hygiene-Graus in Deutschland
Grossstadt braucht jetzt Tatortreiniger für Toi-Tois
Jetzt spricht Iris Stalzer (57) erstmals öffentlich
Mit Video
Kritik an Merz
SPD-Politikerin spricht erstmals nach Messerangriff von Tochter
Deutscher Kanzler und türkischer Präsident streiten wegen Gaza
«Krieg wäre zu Ende gewesen»
Merz und Erdogan zoffen sich wegen Gaza
Kein Knast für Flüchtling nach tödlicher Kita-Attacke
Mit Video
Enamullah O. ist schuldunfähig
Kein Knast für Flüchtling nach tödlicher Kita-Attacke

An der Festnahme im Auftrag der Berliner Generalstaatsanwaltschaft sei ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt gewesen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter. Dabei wurden demnach auch Materialien sichergestellt, die zum Bau von Sprengsätzen geeignet sind.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen