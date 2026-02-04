US-Präsident Donald Trump verkündet einen Öl-Deal mit Indien. Durch indische Importe von US-Öl soll Russland der Geldhahn abgedreht werden. Eine Massnahme von Trump, um den Ukraine-Krieg zu beenden.

Indien bezieht 25 Prozent seines Öls aus Russland, Umstellung dauert Jahre

US-Präsident Donald Trump (79) hat Anfang der Woche stolz einen Öl-Deal mit Indien verkündet. Die indische Regierung hat laut dem US-Präsidenten zugestimmt, schrittweise auf russische Ölimporte zu verzichten und stattdessen verstärkt Rohöl aus den USA und möglicherweise aus Venezuela zu beziehen.

Trump erklärte auf seiner Plattform Truth Social, dass Premierminister Narendra Modi (75) plane, «den Kauf von russischem Öl einzustellen», um den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Russische Exporte unter Druck

Zuvor machte die Regierung in Washington monatelang Druck. Russlands Einnahmen aus den Energieexporten, die den Krieg in der Ukraine finanzieren, sind 2025 um ein Fünftel gesunken.

Die Trump-Regierung hofft, dass die fehlenden Einnahmen dazu führen, dass der Kreml ein Friedensabkommen schliessen könnte. Am Mittwoch und Donnerstag finden in Abu Dhabi erneut Verhandlungen zwischen den USA, Russland und der Ukraine statt. Die russische Delegation ist bereits am Dienstagabend in Abu Dhabi gelandet.

Es gilt abzuwarten, ob die Öl-Situation bei diesen Gesprächen auch thematisiert wird.

Keine Bestätigung aus Indien

Trump präsentierte das neue Öl-Abkommen mit Indien als Teil eines umfassenderen Handelsdeals: Die USA senken ihre Zölle auf indische Waren von 50 auf 18 Prozent, während Indien die Zölle auf US-Produkte vollständig streicht. Offiziell hat Neu-Delhi dies bislang nicht bestätigt. Auch Russland selbst hat von Indiens angeblichen Plänen bisher nichts gehört. «Bislang haben wir dazu noch keine Stellungnahme aus Delhi erhalten», sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag.

Indien bezieht ungefähr ein Viertel seines Öls aus Russland. Ein vollständiger Ersatz dieser Mengen durch US-Rohöl könnte Experten zufolge Jahre dauern.

Indien auf Öl aus Russland spezialisiert

Hinzu kommt: US-Tanker benötigen laut der «Deutschen Welle» mehr als sechs Wochen, um Indien zu beliefern. Zudem sind indische Raffinerien auf das schwerere, schwefelreiche russische Rohöl angepasst.

Ein Wechsel auf das leichtere, «süssere» US-Rohöl erfordert technische Anpassungen, die Monate in Anspruch nehmen könnten, schreibt der deutsche Auslandsrundfunk in dem Bericht. Auch Venezuelas Ölsektor könnte für Indien eine Alternative sein.