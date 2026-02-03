Luftalarm in Kiew wegen drohendem Raketenangriff

Russland greift weiter Energieanlagen der Ukraine an. Präsident Selenski spricht von Terror. Insgesamt wurden neun Menschen verletzt.

Hunderttausende Ukrainer ohne Heizung bei winterlicher Kälte zurückgelassen

Während des Besuches von Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Kiew kommt es zu einem Luftalarm wegen eines möglichen russischen Raketenangriffs. Dies berichten mehrere Medien am Dienstag unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AFP.

Vor einer neuen angekündigten Verhandlungsrunde für ein Ende des Ukraine-Kriegs setzt Russland derweil seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine fort.

Energieminister spricht von «winterlichem Völkermord»

Russland ziehe es vor, die kältesten Tage des Winters auszunutzen, um Menschen zu terrorisieren, statt sich der Diplomatie zuzuwenden, schrieb der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in sozialen Medien.

Ihm zufolge wurden neun Menschen bei den Attacken verletzt. Russland habe gezielt Energieobjekte angegriffen. Selenski sprach von einer Rekordzahl eingesetzter ballistischer Raketen. Moskaus Militär habe mehr als 70 Raketen verschiedener Typen und Marschflugkörper sowie 450 Kampfdrohnen eingesetzt.

Angriffe auf mehrere Städte

Die Attacken trafen demnach die nordostukrainischen Regionen Charkiw und Sumy, die Hauptstadt Kiew und ihre Umgebung sowie die Regionen Dnipropetrowsk im Südosten, Odessa im Süden, und Winnyzja im Westen. Die Reparaturarbeiten laufen den Angaben nach.

Energieminister Denys Schmyhal schrieb bei Telegram vom «Versuch eines winterlichen Völkermords». Es habe sich ausschliesslich um zivile Ziele gehandelt. Hunderttausende Familien, darunter Kinder, seien gezielt ohne Heizung in strengster winterlicher Kälte zurückgelassen worden.