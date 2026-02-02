DE
FR
Abonnieren

Trotz Friedensverhandlungen
Mindestens zwölf Menschen sterben durch russischem Drohnenangriff

Eine Drohne traf in der Zentralukraine einen Bus mit Grubenarbeitern. Mindestens zwölf Kumpel kamen dabei ums Leben, 16 wurden verletzt.
Publiziert: 05:30 Uhr
|
Aktualisiert: 05:34 Uhr
Kommentieren
1/5
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sprach von einem «exemplarischen Verbrechen».
Foto: Uncredited/Dnipro Regional Administration/AP/dpa

Darum gehts

  • Russischer Drohnenangriff tötet zwölf Menschen in Pawlohrad, Zentralukraine
  • Eine Drohne traf einen Bus mit Grubenarbeitern auf dem Heimweg
  • 16 Verletzte gemeldet, davon neun schwer, laut Bericht auf Telegram
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Blutiger Angriff in der Zentralukraine: Bei einem russischen Drohnenangriff auf die Stadt Pawlohrad sind nach offiziellen Angaben mindestens zwölf Menschen getötet worden. Weitere 16 Personen seien verletzt worden, neun von ihnen schwer, teilte die Minenleitung DTEK auf Telegram mit. Ursprünglich hatte DTEK von 15 Todesopfern gesprochen.

Nach ersten Berichten ukrainischer Medien traf eine russische Kampfdrohne einen mit Grubenarbeitern besetzten Bus. Die Kumpel waren nach Angaben von DTEK nach dem Schichtwechsel auf dem Heimweg. Weitere Drohnen schlugen auf dem Gelände des Kohle-Bergbaus ein.

«Exemplarisches Verbrechen»

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (48) stufte den Angriff als «exemplarisches Verbrechen» ein, das zeige, dass Russland für die Eskalation verantwortlich sei. «Das Böse muss ein Ende finden», sagte er in seiner abendlichen Videoansprache.

Mehr zum Ukraine-Krieg
Selenski kündigt neue Verhandlungen mit Russland und USA an
Frieden in Sicht?
Selenski kündigt neue Verhandlungen mit Russland und USA an
Russische Kommandeure foltern eigene Soldaten
Mit Video
Kopfüber und halbnackt
Russische Kommandeure foltern eigene Soldaten
Selenski bereit für Waffenruhe – Putin hält sich bedeckt
Nach Trumps Vorstoss
Selenski bereit für Waffenruhe – Putin hält sich bedeckt
Russland und Ukraine greifen sich trotz Waffenruhe an
Trotz Feuerpause
Russland attackiert die Ukraine mit 85 Drohnen

Russland hatte sich diese Woche vor dem Hintergrund der aktuellen Friedensverhandlungen auf Bitte von US-Präsident Donald Trump (79) bereiterklärt, wegen der extremen Kälte und der ohnehin grossen Schäden in Kiew und anderen Städten von neuen Angriffen auf die Energieinfrastruktur des Landes zeitweilig abzusehen. Angriffe auf andere Ziele wurden aber indes fortgesetzt.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen