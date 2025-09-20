Die Sicherheitsvorkehrungen im State Farm Stadium in Glendale in Arizona sind enorm. Am Freitag wurde dort ein Mann festgenommen, der «verdächtiges Verhalten an den Tag legte». Er war bewaffnet und soll sich als Polizist ausgegeben haben.

1/6 Im State Farm Stadium in Glendale ist für Sonntag eine Gedenkfeier für Charlie Kirk angedacht. Foto: keystone-sda.ch

Angela Rosser Journalistin News

Ein bewaffneter Mann wurde am Freitag im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, festgenommen, wie der US-Geheimdienst berichtete. Laut der «Washington Post» soll dort am Sonntag die Trauerfeier für den getöteten Aktivisten Charlie Kirk stattfinden.

Der Verdächtige, dessen Identität nicht preisgegeben wurde, fiel durch «verdächtiges Verhalten» auf, heisst es. Bei der Konfrontation mit Geheimdienstmitarbeitern behauptete er, ein Polizist zu sein und eine Waffe zu tragen.

Mann trug Waffe und Messer bei sich

Der Secret Service stellte klar: «Die Person gehört nicht zu den autorisierten Strafverfolgungsbehörden, die bei der Veranstaltung im Einsatz waren, und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.» Ein anonymer Polizeibeamter informierte, dass der Mann mindestens eine Waffe und ein Messer bei sich hatte.

Er legte zudem «inaktive Dienstausweise» vor und gab an, für private Sicherheit zuständig zu sein. Der Vorfall weckt Bedenken bezüglich der Sicherheit bei der Gedenkfeier, zu der hochrangige Politiker wie Präsident Donald Trump und Vizepräsident J. D. Vance erwartet werden. Das Heimatschutzministerium hat die Veranstaltung als SEAR-Level-1-Ereignis eingestuft, was umfangreiche Sicherheitsmassnahmen ermöglicht.

Hoher Sicherheitsstandard

Der Secret Service koordiniert seit Tagen die Sicherheit mit verschiedenen Behörden. Am Samstag soll ein Sicherheitsbereich um das Stadion eingerichtet werden.

Charlie Kirk, Gründer von Turning Point USA, wurde am 10. September während einer Rede in Utah erschossen. Der mutmassliche Täter, Tyler Robinson (22), wurde nach intensiver Fahndung festgenommen und des Mordes angeklagt. Die Washington Post berichtet, dass die Ermittlungen zu dem Vorfall im Stadion noch andauern. Der Geheimdienst und lokale Behörden untersuchen die genauen Umstände des unbefugten Zutritts.