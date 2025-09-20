DE
FR
Abonnieren

Vor Kirk-Trauerfeier
Polizei verhaftet bewaffneten Mann im Stadion

Die Sicherheitsvorkehrungen im State Farm Stadium in Glendale in Arizona sind enorm. Am Freitag wurde dort ein Mann festgenommen, der «verdächtiges Verhalten an den Tag legte». Er war bewaffnet und soll sich als Polizist ausgegeben haben.
Publiziert: vor 7 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Im State Farm Stadium in Glendale ist für Sonntag eine Gedenkfeier für Charlie Kirk angedacht.
Foto: keystone-sda.ch
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela RosserJournalistin News

Ein bewaffneter Mann wurde am Freitag im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, festgenommen, wie der US-Geheimdienst berichtete. Laut der «Washington Post» soll dort am Sonntag die Trauerfeier für den getöteten Aktivisten Charlie Kirk stattfinden. 

Der Verdächtige, dessen Identität nicht preisgegeben wurde, fiel durch «verdächtiges Verhalten» auf, heisst es. Bei der Konfrontation mit Geheimdienstmitarbeitern behauptete er, ein Polizist zu sein und eine Waffe zu tragen. 

Mann trug Waffe und Messer bei sich

Der Secret Service stellte klar: «Die Person gehört nicht zu den autorisierten Strafverfolgungsbehörden, die bei der Veranstaltung im Einsatz waren, und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.» Ein anonymer Polizeibeamter informierte, dass der Mann mindestens eine Waffe und ein Messer bei sich hatte. 

Er legte zudem «inaktive Dienstausweise» vor und gab an, für private Sicherheit zuständig zu sein. Der Vorfall weckt Bedenken bezüglich der Sicherheit bei der Gedenkfeier, zu der hochrangige Politiker wie Präsident Donald Trump und Vizepräsident J. D. Vance erwartet werden. Das Heimatschutzministerium hat die Veranstaltung als SEAR-Level-1-Ereignis eingestuft, was umfangreiche Sicherheitsmassnahmen ermöglicht. 

Mehr zu Charlie Kirk
Wie das Trump-Lager zum Krieg gegen «linke Extremisten» bläst
Mit Video
Mord an Charlie Kirk (†31)
US-Vize Vance bläst zum Krieg gegen «linke Extremisten»
Eltern erkannten ihren Sohn auf Fahndungsfotos
Mit Video
Mörder von Charlie Kirk
Eltern erkannten ihren Sohn auf Fahndungsfotos
Warum US-Angestellte nach dem Kirk-Attentat ihren Job verlieren
Mit Video
Lehrer, Soldaten und Co.
Warum US-Angestellte nach Kirk-Attentat ihren Job verlieren
«Ich glaube nicht, dass sich bald was ändert»
Podcast
US-Expertin über Waffenrechte
«Ich glaube nicht, dass sich bald was ändert»

Hoher Sicherheitsstandard

Der Secret Service koordiniert seit Tagen die Sicherheit mit verschiedenen Behörden. Am Samstag soll ein Sicherheitsbereich um das Stadion eingerichtet werden. 

Charlie Kirk, Gründer von Turning Point USA, wurde am 10. September während einer Rede in Utah erschossen. Der mutmassliche Täter, Tyler Robinson (22), wurde nach intensiver Fahndung festgenommen und des Mordes angeklagt. Die Washington Post berichtet, dass die Ermittlungen zu dem Vorfall im Stadion noch andauern. Der Geheimdienst und lokale Behörden untersuchen die genauen Umstände des unbefugten Zutritts.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen