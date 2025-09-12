DE
US-Expertin zu Waffenrechte in Amerika nach Kirk-Attentat
«Ich glaube nicht, dass sich bald was ändert»

Nach dem Attentat auf Trump-Anhänger Charlie Kirk wächst in den USA der Druck auf strengere Waffengesetze. Die US-Expertin Claudia Brühwiler gibt Auskunft darüber, warum Waffen so tief in der US-Kultur verwurzelt sind und ob das Land vor einem Wendepunkt steht.
Publiziert: vor 24 Minuten
Charlie Kirk ist tot – erschossen während einer Debatte in Utah. Während der mutmassliche Täter gefasst wurde, wächst in den USA der Druck auf strengere Waffengesetze. In dieser Folge spricht US-Expertin Claudia Brühwiler darüber, woher die tiefe kulturelle Verankerung des Waffenbesitzes stammt, wie stark Lobbygruppen wie die NRA die Politik blockieren und warum sich trotz Umfragen kaum etwas bewegt.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

