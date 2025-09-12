Charlie Kirk ist tot – erschossen während einer Debatte in Utah. Während der mutmassliche Täter gefasst wurde, wächst in den USA der Druck auf strengere Waffengesetze. In dieser Folge spricht US-Expertin Claudia Brühwiler darüber, woher die tiefe kulturelle Verankerung des Waffenbesitzes stammt, wie stark Lobbygruppen wie die NRA die Politik blockieren und warum sich trotz Umfragen kaum etwas bewegt.
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.
