Auf dem Kreuzfahrtschiff «Caribbean Princess» erkrankten nur vier Tage nach dem Start 148 an einem Virus. Betroffen sind Teile der Crew und auch Passagiere.

Angela Rosser Journalistin News

Am 11. November legte die «Caribbean Princess» in Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida ab. Die Route des Kreuzfahrtschiffs führt über Kolumbien, durch den Panama Kanal bis Costa Rica und den Cayman-Islands durch die Karibik.

Die Traumreise wurde aber nur vier Tage nach Beginn für viele zum Albtraum. Wie «Focus» berichtet, erkrankten bisher insgesamt 148 Menschen an einem fiesen Magen-Darm-Virus. Davon sind 134 Personen Passagiere und 14 Mitglieder der Crew.

Desinfektionsmassnahmen und Stuhlproben

Wie die US-Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) mitteilt, erkrankten die Betroffenen nicht gleichzeitig. Der Auslöser des Ausbruchs ist bislang noch nicht geklärt. Die Reise werde wie geplant fortgesetzt und soll am 23. November enden.

Um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen, hat die Crew laut CDC zusätzliche Reinigungs- und Desinfektionsmassnahmen ergriffen. Zudem wurden Stuhlproben entnommen und die erkrankten Personen isoliert. «Die Entwicklung wird fortlaufend überwacht», teilte die Reederei mit. Der grösste Teil der Passagiere, wie auch der Crew, sei nicht betroffen.

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Letzter Virusausbruch im Mai

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art auf der «Caribbean Princess». Bereits im Mai 2026 hatten sich rund 160 Menschen mit dem Norovirus infiziert. Für Princess Cruises ist es in diesem Jahr sogar bereits der vierte registrierte Krankheitsausbruch. Die CDC verfolgt die Situation aus der Ferne und kontrolliere die Hygienemassnahmen an Bord.

Die «Caribbean Princess» ist eines der grössten Schiffe seiner Klasse. Seit ihrer Einweihung 2004 bietet sie Platz für rund 3100 Passagiere und 1100 Crewmitglieder. Das Schiff wurde 2003 in der Fincantieri-Werft in Monfalcone, Italien, gebaut und hat eine Vermessung von rund 113'000 Bruttoregistertonnen.