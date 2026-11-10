Mord mitten auf einer Kreuzfahrt: FBI geht an Bord

Ein Kreuzfahrtschiff musste am Montag in den Hafen zurückkehren, damit die Behörden einen des Mordes verdächtigten Passagier von Bord bringen konnten. Danach konnte das Schiff weiterfahren, als wäre nichts geschehen.

Yannick Weber Newsdesk

Was ist auf der MSC Seascape passiert? Das wird das FBI sagen. Am Montag teilte es mit, es habe einen Mann auf dem Kreuzfahrtschiff «im Zusammenhang mit einem mutmasslichen Tötungsdelikt» festgenommen. Die Ermittlungsbehörde macht derzeit keine weiteren Angaben. Die Reederei MSC (mit Sitz in Genf) bestätigte ihrerseits: «Nach der Meldung eines Vorfalls auf einem unserer Schiffe haben uns die Behörden angewiesen, in den Hafen zurückzukehren.»

Also zurück nach Galveston in Texas, von wo aus die siebentägige Karibikkreuzfahrt am Sonntag begonnen hatte. Im Hafen angekommen, gingen FBI-Agenten an Bord und kamen mit einem Mann in Handschellen wieder heraus. Laut ABC News bestätigte ein medizinisches Zentrum in Texas, dass das Opfer eine Frau sei und die Autopsie am Dienstag durchgeführt werde. Ob sie in Verbindung zum Verdächtigen stand, ist noch nicht gesichert bekannt.