Der Vulkan Dukono brach am Freitagmorgen aus und schleuderte eine riesige Aschesäule in den Himmel. Es gibt vermisste und verletzte Wanderer, drei Menschen kamen ums Leben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Indonesien: Vulkan Dukono auf Halmahera brach am Freitagmorgen aus, 20 Vermisste

Zehn Kilometer hohe Aschesäule, mehrere Wanderer verletzt

Zwei Todesopfer aus Singapur, Rettungskräfte im Einsatz

Marian Nadler Redaktor News

Nach dem Ausbruch eines Vulkans auf der indonesischen Insel Halmahera wird nach Behördenangaben nach zehn Wanderern gesucht. Das berichtet die BBC.

Der aktive Vulkan Dukono brach am Freitagmorgen um 7.41 Uhr Ortszeit aus und schleuderte dem Vulkanologischen Dienst Indonesiens eine 10 Kilometer hohe Aschesäule in den Himmel. Lokale Behörden meldeten fünf durch den Ausbruch verletzte Bergsteiger.

Behörden warnten: Touristen sollten sich Vulkankrater nicht nähern

«Es gibt drei Tote, zwei Ausländer und einen Bewohner der Insel Ternate», sagte Erlichson Pasaribu, Polizeichef der Provinz Nord-Halmahera, kurz darauf gegenüber dem Fernsehsender Kompas TV. Rettungskräfte machten sich unterdessen auf den Weg zum Vulkan, um eingeschlossene Wanderer zu retten.

Der riesige indonesische Archipel ist aufgrund seiner Lage am Pazifischen Feuerring, einer Zone tektonischer Plattenkollision, häufig von Erdbeben und Vulkanausbrüchen betroffen. Für den Vulkan Dukono gilt derzeit die Warnstufe zwei von vier. Seit Dezember rät das Zentrum für Vulkanologie und geologische Gefahrenabwehr (PVMBG) Touristen und Bergsteigern, sich dem Krater Malupang Warirang des Vulkans nicht auf weniger als vier Kilometer zu nähern.