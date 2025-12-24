DE
Video zeigt Versteck von Camorra-Boss
Lebte hinter einem Heizkörper:Video zeigt Versteck von Camorra-Boss

Verhaftung in Neapel
Gesuchter Mafia-Boss versteckte sich hinter einer Heizung

Ciro Andolfi, ein Top-Boss der Camorra und einer der 100 gefährlichsten Straftäter Italiens, wurde in Neapel gefasst. Seit 2022 auf der Flucht und versteckte sich in einem Raum hinter einem Heizkörper.
Hier versteckte sich der berüchtigte Mafia-Boss.
Mattia Jutzeler und Keystone-SDA

Ein seit Jahren gesuchter Boss der Mafia Camorra ist in Neapel geschnappt worden. Ciro Andolfi, der auf der Liste der 100 gefährlichsten Straftäter des italienischen Innenministeriums steht, war den Beamten zufolge mit Haftbefehl gesucht worden. Die Beamten fassten ihn in einer Wohnung im Stadtteil Barra von Neapel.

Der 49-Jährige war seit 2022 auf der Flucht. Er hat den Ermittlern zufolge noch eine Gefängnisstrafe von acht Jahren und gut drei Monaten abzusitzen, unter anderem wegen seiner Zugehörigkeit zu einer Mafiaorganisation, Erpressung mit mafiösen Methoden und Korruption.

Versteck hinter der Heizung

Ein Video, das die Carabinieri veröffentlichten, zeigt, wie die Beamten bei Dunkelheit das Gebäude mit der Wohnung des Gesuchten betreten. Dann ist ein Loch in der Mauer eines Zimmers zu sehen. Das Versteck war geschickt in die Wand eingebaut: Der Zugang war durch einen Heizkörper verdeckt, den die Beamten abnahmen.

Dahinter ging es einen Gang entlang. Der Camorra-Boss hatte in seinem Versteck den Bildern zufolge auch einen kleinen Vogelkäfig und eine Madonnen-Figur. Banden der Camorra operieren vor allem in Neapel und in Kampanien. Die Camorra besteht aus autonomen Clans - anders als die von oben geführte Cosa Nostra.

