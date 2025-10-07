Grosser Erfolg für die italienische Polizei: Die Carabineri verhafteten einen gesuchten Mafiosi in Apulien. Sie überraschten den Mann im Schlaf.

Die Beamten überraschten den Mafiosi im Schlaf. Foto: Carabineri

Darum gehts Italienische Polizei nimmt flüchtigen Mafia-Boss in Foggia nach fünf Jahren fest

Der 39-Jährige gehört zur «Società foggiana», einer kriminellen Gruppierung in Apulien

Bei der Festnahme wurde eine Pistole mit sechs Patronen gefunden

Die italienische Polizei hat bei einem grossangelegten Einsatz einen seit fünf Jahren flüchtigen Mafia-Boss festgenommen. Die Festnahme am frühen Morgen gelang den Einsatzkräften nach monatelangen Ermittlungen in der Stadt Foggia in der süditalienischen Region Apulien, wie die Carabinieri mitteilten. Der 39-Jährige habe sich in einem Randviertel der Stadt versteckt.

Der Mann soll der sogenannten «Società foggiana» angehören. Diese Gruppierung des organisierten Verbrechens in Apulien agiert vor allem in der Provinzhauptstadt Foggia und ihrem Umland. In ihren kriminellen Aktivitäten ist die Società foggiana breit aufgestellt: von illegaler Müllentsorgung, Waffenhandel und Prostitution reichen sie bis hin zu bewaffneten Raubüberfällen.

Der nun festgenommene Mafia-Boss sei bei dem morgendlichen Einsatz im Schlaf überrascht worden und habe sich ohne Widerstand ergeben, hiess es weiter. Bei dem Mann wurde eine Pistole mit entfernter Seriennummer sowie eingelegtem Magazin mit sechs Patronen gefunden. Wegen mafiöser Aktivitäten war er bereits in erster Instanz zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.