Darum gehts
- Schweiz bekämpft organisierte Kriminalität mit neuer Strategie des Bundesrats
- Fokus auf Erkennen, Verhindern und Bekämpfen krimineller Aktivitäten
- Bundeskriminalpolizei soll in den nächsten zehn Jahren 200 neue Stellen erhalten
Jans verstärkt Kampf gegen kriminelle Banden
Drogenhandel, Geldwäscherei, illegales Glücksspiel und Menschenhandel: Europaweit gibt es über 800 kriminelle Organisationen. Diese will der Bundesrat um Justizminister Beat Jans stärker bekämpfen. Eine neue Strategie umfasst drei Ziele:
- Erkennen: Behörden, die Wirtschaft und die Gesellschaft sollen besser geschult und sensibilisiert werden. Dazu sollen zum Beispiel Steuerbeamten verdächtige Aktivitäten einfacher melden können. Bislang sind die Regeln zwischen Kantonen und Bund uneinheitlich, teilweise wäre heute eine Meldung sogar strafbar.
- Verhindern: Bund, Kantone und Gemeinden sollen einfacher Informationen austauschen können. Zusätzlich will Jans neue «präventiv-polizeiliche Massnahmen» ausarbeiten. «Diese soll den Behörden Mittel an die Hand geben, um Vermögenswerte krimineller Herkunft rascher einzuziehen.»
- Bekämpfen: Jans will, dass Ermittlungsteams in komplexen nationalen und internationalen Fällen stärker zusammenarbeiten. Meldet zum Beispiel die italienische Polizei, dass ein von ihr gesuchter Krimineller in der Schweiz ist, es aber noch keinen internationalen Haftbefehl gibt, wird es bislang kompliziert. Die Schweiz muss überprüfen, ob die Voraussetzungen für internationale Rechtshilfe erfüllt sind. «Die dafür erforderlichen Abklärungen und Formalitäten beanspruchen teilweise so viel Zeit, dass die gesuchte Person die Schweiz in der Zwischenzeit wieder verlassen kann. Die Schweiz kann so als kurzfristige Rettungsinsel innerhalb Europas genutzt werden.»
Medienkonferenz beendet
Damit ist die Medienkonferenz beendet.
Bleibt Jans Justizminister?
Ein Journalist fragt, ob Beat Jans die Gesetzesänderungen – die für Ende 2027 angekündigt sind – weiterhin als Justizminister verantworten werde. Zur Erinnerung: Im Dezember 2027 finden Bundesratswahlen statt, je nach Ergebnis ist zum Beispiel ein Departementswechsel möglich.
Jans antwortet lachend, versprechen könne er nichts. Das Departement gefalle ihm aber sehr gut und die Mitarbeitenden seien so gut, dass die Strategie auch weitergeführt wird, sollte er nicht mehr dem Departement vorstehen.
Kommt die Beweislast-Umkehr?
Fedpol-Chefin Eva Wildi-Cortés wird gefragt, ob die Beweislast-Umkehr noch immer ein Thema sei. Es gäbe mehrere Instrumente, die sie prüfen werde, antwortet sie.
Zusätzliche Grenzkontrollen können helfen – aber kein Allheilmittel
Die zusätzlichen Grenzkontrollen mit dem Ausland könnten eingesetzt werden, um organisierte Kriminalität zu bekämpfen, sagt Jans. «Organisierte Kriminalität ist sowieso transnational», so Jans. Vieles erfolge über Chats. «Mit zusätzlichen Grenzkontrollen alleine kann man das also nicht bekämpfen.»
Wird die Schweiz nun zum Land der Mafiajäger?
Jans will die Anzahl Meldungen erhöhen. Wird die Schweiz nun zum Land der Mafiajäger, fragt ein Journalist. Die Bevölkerung könne heute schon auf die Polizei anrufen, sagt Jans. Man wolle aber auf Stufe der Behörden Verbesserungen erreichen.
Handy-Kontrollen: «Lösungen, die den Grundrechtsschutz sicherstellen»
Jans wird wegen möglicher Handy-Kontrollen gefragt. Das Recht auf Privatsphäre wolle man achten, technische Möglichkeiten für Verbesserungen gebe es aber. An der Grenze werden keine Handys beschlagnahmt und die Daten abgesaugt, so Jans. Es ginge eher darum, dass Daten auf sichergestellten Handys nicht über Clouds gelöscht werden könnten. «Da gibt es bessere Lösungen, die den Grundrechtsschutz sicherstellen.»
Anreiz zur Selbstanzeige stärken
Jans will mehr Anreize zur Selbstanzeige. Ob es dabei zu einer Kronzeugenregel mit entsprechender Strafminderung kommt, lässt Jans aber offen. Die Details stehen noch aus.
Der Bundesrat sei offener für diese Kronzeugenregel als auch schon, ergänzt Jans. Es gäbe aber viele offene Fragen.
Betreibungsämter sollen Meldungen machen
Eva Wildi-Cortés, ist die Direktorin des Bundesamts für Polizei (fedpol). Sie hat die Strategie mit ihrem Team ausgearbeitet und erklärt nun, wie dies gemacht wurde. Man habe acht Handlungsfelder identifiziert.
Nun nennt sie einige Massnahmen. Mitarbeiter von Betreibungsämter sollen verdächte Dinge erkennen und Meldungen machen – «ohne dabei das Amtsgeheimnis zu verletzen».
Abfragen bei anderen Kantonen würden zu lange dauern. So sei es sehr schwierig, Netzwerke zu erfassen. Im Januar soll ein neues Tool in die Vernehmlassung gehen.
In einem nächsten Schritt sollen die Massnahmen konkretisiert werden und Fristen festgelegt werden. Das werde in einem Aktionsplan festgehalten.
Kayser-Frutschi: Besorgniserregende Entwicklung
Nun spricht die Nidwalder Regierungsrätin Karin Kayser-Frutschi. Sie ist die Vorsitzende der kantonalen Justizdirektorinnen und Justizdirektoren. Auch die Kantone befürworten den Plan von Jans. «Die Entwicklung, die wir beobachten ist eindeutig und besorgniserregende. Die organisierte Kriminalität wird professioneller und internationaler.»
Die Schweiz sei nicht nur ein Rückzugsraums, sondern ein Teil des globalen Problems. Die kantonalen Behörden stünden aber unter Druck. Die Ermittlungen würden aufwendiger werden.
Auch eine aufmerksame Bevölkerung sei wichtig. Oftmals sei organisierte Kriminalität zuerst unscheinbar. «Wer hinschaut und auffälliges meldet, leistet einen aktiven Beitrag.»
Illegale Vermögen müssten gesichert und eingezogen werden, «damit sich kriminelle Aktivitäten weniger auszahlen», so Kayser-Frutschi.
Jans will koordiniertes Vorgehen – und fordert mehr Geld
Nun geht es um die Strategie. Jans fordert ein koordiniertes Vorgehen von Bund, Kantonen und Gemeinden. Jans sagt, man verfolge einen umfassenden Ansatz von erkennen, verhindern und bekämpfen von organisierter Kriminalität.
Nicht nur die Polizei sei wichtig, auch Steuerbeamten oder Mitarbeiter vom Grundbuchämter sollen Meldungen machen, ohne sich strafbar zu machen. Jans will zudem prüfen, wie das Geld schneller eingefroren und eingezogen werden kann. Auch die Siegelung von Daten will er vereinfachen.
«Angesichts der hohen Fallzahlen brauchen wir auch mehr Mittel». 2027 bis 2030 sollen je 20 zusätzliche Ermittler eingestellt werden. Das Parlament hat zudem für 2026 schon mehr Geld gesprochen, was 10 Stellenprozente bedeutet und einen Vorstoss verabschiedet, der bis 2035 200 Stellen mehr fordert.
Drogenhandel, Geldwäscherei, illegales Glücksspiel und Menschenhandel: Europaweit gibt es über 800 kriminelle Organisationen. Die Schweiz ist dank zentraler Lage, der guten Infrastruktur und dem Finanzplatz attraktiv für Kriminelle.
Der Bundesrat um Justizminister Beat Jans (61, SP) will nun mit einer neuen Strategie die organisierte Kriminalität bekämpfen. Diese umfasst drei Ziele:
- Erkennen: Behörden, die Wirtschaft und die Gesellschaft sollen besser geschult und sensibilisiert werden. Dazu sollen zum Beispiel Steuerbeamten verdächtige Aktivitäten einfacher melden können. Bislang sind die Regeln zwischen Kantonen und Bund uneinheitlich, teilweise wäre heute eine Meldung sogar strafbar.
- Verhindern: Bund, Kantone und Gemeinden sollen einfacher Informationen austauschen können. Zusätzlich will Jans neue «präventiv-polizeiliche Massnahmen» ausarbeiten. «Diese soll den Behörden Mittel an die Hand geben, um Vermögenswerte krimineller Herkunft rascher einzuziehen.»
- Bekämpfen: Jans will, dass Ermittlungsteams in komplexen nationalen und internationalen Fällen stärker zusammenarbeiten. Meldet zum Beispiel die italienische Polizei, dass ein von ihr gesuchter Krimineller in der Schweiz ist, es aber noch keinen internationalen Haftbefehl gibt, wird es bislang kompliziert. Die Schweiz muss überprüfen, ob die Voraussetzungen für internationale Rechtshilfe erfüllt sind. «Die dafür erforderlichen Abklärungen und Formalitäten beanspruchen teilweise so viel Zeit, dass die gesuchte Person die Schweiz in der Zwischenzeit wieder verlassen kann. Die Schweiz kann so als kurzfristige Rettungsinsel innerhalb Europas genutzt werden.»
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Geldwäscherei. Ein Beispiel: Eine Person schleust Millionen zwischen verschiedenen Firmen hin und her und pflegt gleichzeitig Kontakt mit bekannten Kokainhändlern. Geldwäsche kann dann aber nur nachgewiesen werden, wenn eindeutig ist, dass die Person Geld erhält, das klar vom Kokainhandel stammt. Jans' Justizdepartement muss nun Vorschläge machen, wie die Strafverfolgung leichter wird, und wie das Geld schneller eingefroren und eingezogen werden kann.
Massnahmen brauchen Zeit
Einen Teil der Massnahmen – wie zum Beispiel die Schulung von Mitarbeitern – beginnt schon im nächsten Jahr. Ebenfalls bis Ende 2026 ist ein nationalen Aktionsplan geplant. Jene Massnahmen, für die das Gesetz geändert werden muss, dürften frühestens 2029 Realität werden.
Bereits klar ist, dass die Bundeskriminalpolizei in den nächsten zehn Jahren bis zu 200 neue Stellen bekommen soll. Diesen Auftrag hat das Parlament erteilt.