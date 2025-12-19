Betreibungsämter sollen Meldungen machen

Eva Wildi-Cortés, ist die Direktorin des Bundesamts für Polizei (fedpol). Sie hat die Strategie mit ihrem Team ausgearbeitet und erklärt nun, wie dies gemacht wurde. Man habe acht Handlungsfelder identifiziert.

Nun nennt sie einige Massnahmen. Mitarbeiter von Betreibungsämter sollen verdächte Dinge erkennen und Meldungen machen – «ohne dabei das Amtsgeheimnis zu verletzen».

Abfragen bei anderen Kantonen würden zu lange dauern. So sei es sehr schwierig, Netzwerke zu erfassen. Im Januar soll ein neues Tool in die Vernehmlassung gehen.

In einem nächsten Schritt sollen die Massnahmen konkretisiert werden und Fristen festgelegt werden. Das werde in einem Aktionsplan festgehalten.