Wende in Mordfall Piersanti Mattarella nach 45 Jahren

Die italienische Direktion zur Bekämpfung der Mafia (DIA) hat Filippo Piritore, einen ehemaligen Beamten der Polizei in Palermo und früheren Präfekten, unter Hausarrest gestellt.

Die Entscheidung wurde von der Staatsanwaltschaft in Palermo bekanntgegeben, die ihn der Behinderung der Ermittlungen im Mordfall des ehemaligen Präsidenten der Regionalregierung Siziliens, Piersanti Mattarella, verdächtigt, wie «blic.rs» berichtet.

Entscheidendes Beweismittel verschwunden

Als die Staatsanwälte ihn zu einem Handschuh befragten, der am Tag des Verbrechens in dem Fiat 127 gefunden wurde, mit dem die Täter flohen und der niemals beschlagnahmt wurde, gab Piritore laut Staatsanwaltschaft «völlig unbegründete» Aussagen ab, die dazu beitrugen, die Ermittlungen vom richtigen Kurs abzubringen, und zum «Verschwinden eines entscheidenden Beweismittels» führten.

«Der Vorfall», heisst es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft unter Leitung von Maurizio de Lucia, «ist Teil der Untersuchung, die das Büro zum Mord an Präsident Piersanti Mattarella führt — ein Ereignis, das angesichts der Position des Opfers von aussergewöhnlicher öffentlicher Bedeutung ist».

Handschuh soll forensisch untersucht werden

Der Handschuh, der als entscheidender Beweis zur Identifizierung der Täter galt, ist verschwunden. Piritore erklärte während seiner Zeugenaussage im September 2024, dass er den Handschuh an einen Polizisten der forensischen Abteilung namens Di Natale übergeben habe, der ihn an den damaligen stellvertretenden Staatsanwalt Piero Grasso weiterleiten sollte, der für die Untersuchung des Verbrechens zuständig war.

Nach Piritore Angaben ordnete Grasso daraufhin an, den Handschuh an die regionale forensische Einheit zurückzugeben, und Piritore übergab ihn anschliessend einem anderen Beamten, Lauricela, zusammen mit einem Begleitprotokoll — zur «weiteren technischen Bearbeitung».

Übergaben Forensiker den Handschuh an Piritore?

Der Beschuldigte behauptet ausserdem, dass im Polizeipräsidium eine offizielle Notiz über die Übergabe existierte. Laut Staatsanwaltschaft sei seine Version jedoch «unlogisch und nicht haltbar» — da dies bedeuten würde, dass ein Beweis von ausserordentlicher Bedeutung, über den sogar der damalige Innenminister Rognoni informiert war, tagelang «grundlos» zwischen verschiedenen Büros hin- und hergeschoben wurde.

Seine Aussagen stünden zudem im Widerspruch zu den Aussagen wichtiger Zeugen wie Piero Grasso und Polizist Di Natale sowie zur damaligen Praxis der sofortigen Beschlagnahme jedes physischen Beweismittels. Ausserdem arbeitete Lauricela zu dieser Zeit gar nicht in der forensischen Abteilung.

«Filippo Piritore, der den Handschuh seit dem Zeitpunkt des Fundes hatte, ergriff Massnahmen, die jede Spur seines Daseins vollständig verborgen haben», heisst es in der Anklage. Die Staatsanwälte glauben, dass Piritore bereits am Fundort des Fiat 127 die Forensiker dazu gebracht habe, ihm den Handschuh entgegen aller Vorschriften zu übergeben, und damit dessen offizielle Aufnahme in das Beweismaterial verhinderte.

Ein weiterer Name

Im Fall des «verschwundenen Handschuhs des Mörders» tauchte auch der Name von Bruno Contrada auf, ehemaliger stellvertretender Direktor des italienischen Geheimdienstes SISDE, der zuvor wegen Mafia-Zusammenarbeit verurteilt wurde.

Contrada hatte laut rechtskräftigen Urteilen Verbindungen zur Mafia, die damals von Michele Greco und Toto Riina angeführt wurde — genau zu der Zeit, als Mattarella ermordet wurde. Während er formal die Ermittlungen als Polizeichef und später bei Kriminalpol leitete, pflegte er vertrauliche Kontakte zu Mafia-Bossen.

«Ich habe sofort dem Polizeichef Bericht erstattet»

Die Staatsanwälte geben an, dass Contrada am Tatort am 6. Januar 1980 zusammen mit Carabinieri-Offizier Antonio Subrani und Staatsanwalt Piero Grasso war, wo sie mit der Witwe des Ermordeten, Irma Ciarese, und dem Sohn Bernardo Mattarella sprachen, die Zeugen des Mordes waren.

Piritore selbst gab zu, dass er Contrada über alles informiert habe: «Ich habe sofort dem Polizeichef Contrada Bericht erstattet, der mir offensichtlich sagte, dass ich Dr. Grasso informieren und die Befunde an die forensische Abteilung schicken solle», sagte er während der Befragung.

Abschliessend betonen die Staatsanwälte, dass Contrada und Piritore Freunde waren und privat auch ausserhalb der Arbeit Zeit miteinander verbrachten.

