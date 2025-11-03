DE
FR
Abonnieren

Verfolgung blieb erfolglos
Drohnenalarm über Nato-Basis und zwei Flughäfen

Am Sonntag entdeckten Militär und Polizei erneut Drohnen über der Militärbasis Kleine-Brogel. Auf dem Stützpunkt sollen die USA Atombomben lagern. Weitere Drohnen wurden über dem Flughafen Antwerpen und beim Bremer Flughafen in Deutschland gesichtet.
Publiziert: vor 18 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Auf der belgischen Basis Kleine-Brogel sollen die USA Atomwaffen lagern.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Mehrfache Drohnensichtungen über belgischer Militärbasis Kleine-Brogel am Wochenende
  • Drohnen gezielt auf Stützpunkt ausgerichtet, Störsender erfolglos eingesetzt
  • Vier Drohnen am Sonntagabend entdeckt, verschwanden in Richtung Niederlande
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Gabriel Knupfer und Keystone-SDA

Über der Militärbasis Kleine-Brogel sind am Wochenende mehrfach Drohnen gesichtet worden. Die belgische Basis wird auch von der Nato genutzt.

Zuletzt entdeckten Militär und Polizei am Sonntagabend vier Drohnen, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtet. Ein Polizeihelikopter verfolgte sie demnach, doch nach einiger Zeit verschwanden sie nördlich in Richtung der Niederlande.

«Grössere Modelle»

Schon zuvor war es mehrfach zu Drohnensichtungen an dem Militärstützpunkt gekommen. Auf dem Militärstützpunkt lagern nach unbestätigten Berichten US-Atomwaffen.

Mehr zu den Drohnensichtungen
1400 Tanker! Russische Schattenflotte beunruhigt Europa
Tanker und Kriegsschiffe
1400 Tanker! Russische Schattenflotte beunruhigt Europa
Darum macht uns Putins Drohnen-Terror Angst
Mit Video
Und das kannst du tun
Darum macht uns Putins Drohnen-Terror Angst
Drohnen über Nato-Basis in Belgien aufgetaucht
Ermittlungen laufen
Drohnen über Nato-Basis in Belgien aufgetaucht
Berliner Flughafen BER wegen Drohne gesperrt
Mehrere Flüge umgeleitet
Berliner Flughafen BER wegen Drohne gesperrt

In der Nacht zum Sonntag etwa hätten «grössere Modelle in grösserer Höhe» den Stützpunkt nicht einfach überflogen, sondern seien gezielt auf diesen ausgerichtet gewesen, schrieb Belgiens Verteidigungsminister Theo Francken (47) auf der Plattform X.

Ein Störsender sei erfolglos eingesetzt worden, so Francken weiter. «Ein Helikopter und Polizeifahrzeuge verfolgten eine Drohne, verloren sie jedoch nach mehreren Kilometern.» Die Ermittlungen liefen.

Weitere Drohnensichtungen

Auch über dem Flughafen Antwerpen wurde am Samstagabend eine Drohne gesichtet, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Polizei berichtet.

In Deutschland wurde am Sonntagabend der Flugverkehr am Bremer Flughafen nach der Sichtung einer Drohne kurzzeitig unterbrochen. Wer die Drohne steuerte, ist nach Angaben der Polizei unklar.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen