Der Reflecting Pool in Washington sorgt weiterhin für Ärger. Nach einer Renovierung unter Donald Trump färbt sich das Wasser immer noch grün. Vandalen sollen zudem den Boden des Beckens beschädigt haben. Sechs Personen wurden festgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Reflecting Pool in Washington D.C. verfärbt sich grün nach Renovierung

Trump macht Vandalen für Schäden verantwortlich, sechs Festnahmen gemeldet

Renovierung soll bis 4. Juli abgeschlossen sein, Kosten unbekannt

Janine Enderli Redaktorin News

Die Aufregung um den Reflecting Pool in Washington D.C. reisst nicht ab. US-Präsident Donald Trump (80) macht mittlerweile Vandalen für die Schäden am Pool verantwortlich. Die Beschichtung des Beckens blättert ab.

Mehrere Täter hätten laut Trump den Boden des Pools aufgeschlitzt. Am Dienstagnachmittag verkündet der US-Präsident auf «Truth Social», dass es in diesem Zusammenhang «sechs Festnahmen» gegeben habe. «Der 100 Meter lange Riss, der mit einem sehr scharfen Messer oder Rasierklingen verursacht wurde, besteht eigentlich aus zahlreichen Schnitten über eine sehr lange Strecke», so Trump. Die Schäden seien «vorsätzlich und in krimineller Absicht» entstanden. Trump vermutet eine «Nacht- und Nebelaktion». «Jemand musste sehr hart arbeiten, womöglich im Schutz der Dunkelheit, um das zu verursachen.»

«Schnitte wurden mit Messer verursacht»

Nun müsse der Boden komplett erneuert werden. Laut Trump sollen die Reparaturen spätestens nach dem Unabhängigkeitstag am 4. Juli abgeschlossen sein.

Und es gibt noch ein weiteres Problem: Nach der kostspieligen Renovierung unter der Leitung Trumps hatte sich das Wasser des ikonischen Beckens bereits wenige Tage später grün verfärbt – ausgelöst durch Algenwachstum, das durch Hitze begünstigt wurde.

Becken wird geleert

Laut US-Medien griff die Regierung daraufhin zu Chemikalien, um das Wasser in ein von Trump gewünschtes «US-Flaggen-Blau» zu verwandeln. Doch das half offenbar nicht. Die Algen breiten sich weiter aus.

Die US Park Police hat gegenüber Medien bislang fünf Festnahmen bestätigt. Die Wasserversorgungsbehörde DC Water teilte am Montag laut der Nachrichtenagentur Reuters mit, dass sie eine Genehmigung zur Entleerung des Schwimmbeckens erteilt habe.