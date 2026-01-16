DE
FR
Abonnieren

USA setzen auf Konkurrentin
Machado überreichte Trump ihre Nobelpreis-Medaille

Nun hat Trump die Friedensnobelpreis-Goldmedaille doch noch erhalten. Er bekam sie von der venezolansichen Oppositionsführerin Machado geschenkt. Der Preis selber kann indes nicht weitergereicht werden.
Publiziert: 00:24 Uhr
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Kommentieren
1/5
Die venezolanische Oppositionsführerin MarÌa Corina Machado war am Donnerstag in Washington.
Foto: ALLISON ROBBERT

Darum gehts

  • María Corina Machado übergab Trump in Washington ihre Nobelpreis-Goldmedaille
  • Nobelpreis-Institut betont, dass ein Nobelpreis nicht weitergereicht werden kann
  • Trump-Regierung setzt in Venezuela auf Maduros Vizepräsidentin Rodríguez
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado (58) ist aktuell in Washington. In der US-Hauptstadt überreichte sie nach eigenen Angaben ihre Nobelpreis-Goldmedaille an Donald Trump (79).

Wie der Sender Fox News berichtet, nahm der US-Präsident das Geschenk an. Trump sagt schon seit Monaten immer wieder, dass er den Friedensnobelpreis verdient hätte. Vergangenes Jahr wurde aber Machado damit ausgezeichnet.

Nobelpreis kann nicht weitergereicht werden

Nobelpreis-Gewinner erhalten neben einer Urkunde auch eine goldene Medaille. Sie habe ihre Medaille Trump gegeben, sagte Machado vor Journalisten in Washington. Das Nobelpreis-Institut hatte schon vor Tagen klargestellt, dass ein Nobelpreis nicht weitergereicht werden könne.

Mehr zu Venezuela
Maduro ist weg, die Angst bleibt
Mit Video
Sturz des Diktators
«Bin kein Fan von Trump, aber ich unterstütze seine Aktion»
Trump nennt sich jetzt «Präsident Venezuelas»
Nach Maduro-Entführung
Trump nennt sich jetzt «Präsident Venezuelas»
Maduro meldet sich aus der US-Haft
«Vertrauen auf Delcy»
Maduro meldet sich aus der US-Haft
In Grönland und Iran läufts für Trump nicht so glatt wie in Venezuela
Mit Video
Nicht wie in Venezuela
Trump wird in Grönland und im Iran ausgebremst

Machado hatte ihren Preis zuvor Trump gewidmet. Sie kämpft um ihre künftige Rolle in Venezuela, wo Trump Anfang des Jahres den autoritären Machthaber Nicolás Maduro (63) und dessen Frau mit Militärgewalt in Gewahrsam nehmen und in die USA bringen liess, wo ihnen Drogenschmuggel vorgeworfen wird. 

Trump hatte bisher gesagt, Machado habe nicht den nötigen Rückhalt und Respekt in Venezuela, um das Land zu führen. Die USA setzen aktuell auf Maduros Vizepräsidentin Delcy Rodríguez (56), die den Spitzenposten übernahm.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen