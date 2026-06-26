Israel und der Libanon haben sich nach Angaben von US-Aussenminister Marco Rubio im Anschluss an Gespräche in Washington auf ein Rahmenabkommen geeinigt.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

US-Aussenminister Rubio (55) hat am Freitagmittag (Ortszeit) eine Rahmenvereinbarung zwischen Israel und dem Libanon bekannt gegeben. Zuvor hatte es Gespräche in Washington gegeben. Zuerst berichtete Al Jazeera über das Abkommen.

Rubio erklärte demnach, die Einigung sei nur der «erste Schritt». «Das ist der Anfang vom Anfang», zitiert Al Jazeera den Aussenminister. «Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Wir unterschätzen keineswegs die Schwierigkeit der bevorstehenden Aufgabe, aber wir verstehen ihre Bedeutung und wie wichtig sie ist.» Nähere Details zur Rahmenvereinbarung waren zunächst nicht bekannt.

Zuvor hatten sich Israel und der Libanon zu mehrtägigen Gesprächen in Washington D.C. getroffen.

Frieden nach erbitterten Kämpfen in Sicht?

Immer wieder kommt es im Libanon zu Kämpfen, trotz des Friedensabkommens zwischen den USA und dem Iran. Am vergangenen Freitag bombardierte Israel etwa Hisbollah-Stellungen im Südlibanon. Gemäss den israelischen Streitkräften erfolgten die Angriffe als Reaktion auf «wiederholte Verstösse gegen die Waffenruhe» durch die vom Iran unterstützte Miliz.

Premierminister Israels, Benjamin Netanyahu, versicherte, dass sich Israel aus zwei Gebieten im Südlibanon zurückziehen und die Standorte dem libanesischen Militär übergeben werde. Netanyahu erklärte, die israelischen Streitkräfte (IDF) würden ihre Truppen unter anderem nördlich und südlich des Litani-Flusses zurückziehen.

Wenige Tage zuvor hatte Israel noch angekündigt, man werde sich nicht aus dem Libanon zurückziehen. «Wir sind eine unabhängige und souveräne Nation», schrieb der israelische Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir (50) auf X. «Wir sind keine Partner dieses Abkommens, das unsere Sicherheit nicht gewährleistet und uns in keiner Weise bindet.» Ähnlich äusserte sich auch der israelische Verteidigungsminister Israel Katz (70).