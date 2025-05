Donald Trump hat Wladimir Putin eine Frist gesetzt, um seine wahren Absichten in der Ukraine klarzumachen. Der US-Präsident drohte zudem mit Konsequenzen, sollte Putin weiterhin Spielchen spielen. Macht Trump nun endlich Ernst – oder bleibt er ein Maulheld?

Ultimatum in der Ukraine-Frage – doch wie entschlossen ist der US-Präsident?

Donald Trump hat Wladimir Putin ein Ultimatum gesetzt. Foto: Getty Images

Daniel Jung Redaktor News

Donald Trump (78) ist überzeugt, dass bald klar ist, ob Wladimir Putin (72) den Ukraine-Krieg beenden will oder nicht. Er könne nicht sagen, ob Putin tatsächlich Frieden anstrebe, aber innerhalb von «rund zwei Wochen werden wir es herausfinden». Das sagte Trump am Mittwoch gegenüber Reportern. Heisst: In der zweiten Juni-Woche müsste dann eine Reaktion folgen.

Auf die Frage, was ihn davon abhalte, schon jetzt neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen, sagte der Republikaner: «Nur die Tatsache, dass ich – wenn ich glaube, dass ich kurz vor einem Deal stehe – das nicht vermasseln möchte.» Falls Putin die USA aber an der Nase herumführe, «werden wir ein wenig anders reagieren», so Trump. Der US-Präsident stellt Putin also ein Ultimatum. Doch meint er es diesmal wirklich Ernst – oder krebst Trump wieder zurück?