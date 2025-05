Nach Telefongespräch über Frieden in der Ukraine Wo sich Trump in Putin täuscht

Am Montag haben Donald Trump und Wladimir Putin am Telefon über baldige Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gesprochen. Russland-Experte Ulrich Schmid ist jedoch überzeugt, dass Putin seine wahren Absichten nicht am Telefon genannt hat.

Publiziert: vor 47 Minuten | Aktualisiert: vor 46 Minuten