Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Der Killer beobachtete seinen Tagesablauf, hatte den Politiker lange im Visier und tötete ihn dann mit mehreren Schüssen. Am Samstag wurde der ukrainische Ex-Präsident des Parlamentes, Andrij Parubij (†54), auf offener Strasse kaltblütig durch Schüsse ermordet. Der Killer studierte zuvor exakt Parubijs Bewegungsablauf und schlug zu. Er war auf der Stelle tot.
Bilder vom Tatort zeigten einen am Boden liegenden, mit Blut überströmten Mann. Er wurde später als Parubij identifiziert.
Nun konnten die Behörden einen Erfolg verbuchen. Ein Verdächtiger sei gefasst worden und habe bereits «eine erste Aussage» gemacht, erklärte Präsident Wolodimir Selenski auf X. An der Festnahme seien Dutzende Polizisten beteiligt gewesen. Details zur Festnahme gab es bisher nicht.
Der 47-Jährige dankte den Strafverfolgungsbehörden «für Ihre schnelle und abgestimmte Arbeit» und führte aus, dass die Ermittlungen andauern. «Wir wollen die Umstände dieses Mordes klären.»
Parubij war eine der Leitfiguren der pro-europäischen Bewegungen in der Ukraine.
«Ich werde nur sagen, dass das Verbrechen sorgfältig vorbereitet wurde: Der Zeitablauf der Bewegungen des Verstorbenen wurde erforscht, die Route wurde festgelegt und ein Fluchtplan wurde entworfen», liess der Generalstaatsanwalt verlauten.
Ukraine laut Selenski zu Treffen auf Führungsebene «bereit»
Von Natalie Zumkeller, Redaktorin am Newsdesk
«Vor zwei Wochen hiess es in Washington, die Russen sollten zu echten Verhandlungen bereit sein – zu einem Treffen auf Führungsebene. Die Ukraine ist definitiv dazu bereit.» So beginnt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski am Sonntagabend einen Beitrag auf der Kurznachrichtenplattform X – von der angesprochenen Bereitschaft sehe er aber in seinem russischen Amtskollegen nichts. «Russland investiert lediglich weiter in den Krieg. Alle Signale deuten darauf hin.»
Wladimir Putin befindet sich momentan für einen mehrtägigen Besuch in China. Dort will er, unter anderem zusammen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping (72), eine «neue Weltordnung aufbauen». Auch dieses Vorhaben kritisiert Selenski in seinen Beiträgen scharf.
«Putin erneut versuchen, sich herauszuwinden. Das ist sein Sport Nummer eins. Alle Welt hat erklärt, dass das Feuer aufhören muss. Alle haben darauf bestanden, dass der Krieg enden muss. Das war auch Chinas Position.»
Nur Russland würde diesen Krieg noch wollen – der Druck müsse deswegen aufrecht erhalten werden. Selenski betont, er zähle weiterhin auf «eine starke Haltung der USA und Europas».
Ukraine gibt Zerstörung von Luftabwehrsystemen auf der Krim bekannt
Von Natalie Zumkeller, Redaktorin am Newsdesk
Sie werden die «Geister» genannt – wie der ukrainische Militärgeheimdienst auf Telegram bekannt gab, flog die Spezialeinheit am Sonntag einen besonders erfolgreichen Einsatz. In einem Prozess zur «systematischen Zerstörung» der «Besatzungstruppen» auf der annektierten Krim wurden mehrere Radare der russischen Luftabwehrsysteme zerstört.
Ein Video, das zusammen mit der euphorischen Meldung auf Telegram gepostet wurde. zeigt Aufnahmen von dem Einsatz. Mehrere Radare werden angeflogen, dann sieht man Explosionen mit enormen Rauchwolken.
Ausserdem seien bei einem Angriff von Kampfdrohnen gegen einen Stützpunkt in der Nähe von Simferopol mindestens drei Hubschrauber getroffen und zerstört worden. Zudem wären mehrere Raketen auf einen russischen Stützpunkt bei Woloschino an der Küste abgefeuert worden. Dabei seien mindestens sechs Luftkissenboote zerstört worden. Die Auswirkungen eines Raketeneinschlags in einer Kaserne seien vorerst nicht bekannt.
Erst am Donnerstag gab die Ukraine bereits einen Angriff auf ein russisches Kriegsschiff nahe der Krim bekannt. Kurz darauf meldete das russische Verteidigungsministerium, ein ukrainisches Aufklärungsschiff bei der Donau-Mündung in der Oblast Odessa versenkt zu haben.
Explosion auf zivilem Schiff vor ukrainischer Küste
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Ein riesiger Knall, grosse Angst und ein nicht identifizierter Sprengsatz: Im Schwarzen Meer vor der Küste der ukrainischen Grossstadt Odessa ist am Sonntag ein ziviles Schiff explodiert, wie «Suspline» berichtet.
Der Sprecher der ukrainischen Marine, Dmytro Pletenchuk, nahm zur Explosion Stellung. Ein nicht identifizierter Sprengsatz habe zur Detonation geführt. Laut Pletenchuk wurde glücklicherweise kein Besatzungsmitglied verletzt. Mutmasslich habe das Schiff eine Marinedrohne touchiert.
Treibt das Schiff jetzt also herrenlos umher? Jein. Der Marinechef gab an, dass es wohl in der Lage ist, selbstständig den nächsten Hafen anzulaufen.
Noch ist unklar, woher der Sprengsatz kam. Der Marinechef dazu: «Wir tun alles Notwendige, um das Sicherheitsniveau der zivilen Schifffahrt so weit wie möglich zu gewährleisten. Trotzdem kann es manchmal zu solchen Vorfällen kommen.»
Odessa wurde in der Nacht wieder Schauplatz von heftigen Drohnenangriffen. Mehr als 29'000 Haushalte sind ohne Strom. Zuvor wurden mindestens vier Energieanlagen beschädigt.
Ukrainischer Ex-Parlamentschef in Lwiw getötet
Von Fabrice Obrist, Redaktor News
Der frühere ukrainische Parlamentschef Andrij Parubij (†54) ist im Westen des Landes in der Stadt Lwiw nach Behördenangaben getötet worden. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) sprach auf der Plattform X von einem «schrecklichen Mord» an dem 54 Jahre alten Abgeordneten.
Berichten zufolge soll der Politiker durch mehrere Schüsse getötet worden sein. Diese sollen von einem Kurier eines Lieferdienstes auf einem Velo abgefeuert worden sein. Im Internet kursieren Bilder, die sowohl den mutmasslich ermordeten Politiker als auch den Kurier auf dem Fahrrad zeigen sollen.
Die Ermittlungen zu dem Verbrechen und die Suche nach dem Täter liefen, teilte Selenski mit. Er sprach den Angehörigen des Politikers sein Beileid aus.
Es handelt es sich bei Parubijs Tod nicht um das erste Attentat in der Stadt Lwiw. Erst im letzten Jahr wurde die ultranationalistische Politikerin Iryna Farion (†60) in derselben Stadt ermordet. Farion war zeitweilig ebenfalls Abgeordnete im Parlament und bekannt für ihre russenfeindlichen Aussagen. Getötet wurde sie durch einen Kopfschuss, die Behörden gingen daraufhin einer möglichen Spur nach Russland nach.
Selenski fordert «echte Schritte» gegen Russland – und warnt vor Grossoffensive
Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk
«Dieser Krieg endet nicht durch politische Erklärungen – gebraucht werden echte Schritte.» Mit diesen Worten wandte sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) erneut an «die ganze Welt», um entschlossener gegen den russischen Angriffskrieg vorzugehen. Warum er das gerade jetzt tut, ist klar. Seit Tagen überzieht Russland das Nachbarland mit massiven Angriffen. Und das, nachdem jüngst noch von Frieden zwischen den beiden Ländern gesprochen wurde. Stattdessen betonte Selenski, dass Russland durch die jüngsten Attacken mit Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern gezeigt habe, dass es auf Worte allein pfeife.
Hinzu kommt, dass nach Angaben aus Kiew Russland eine weitere grosse Offensive im ostukrainischen Industriegebiet Donbass plant. Der Vorstoss könne im Raum um die Stadt Pokrowsk erfolgen, warnte Selenski bei einem Gespräch mit Medienvertretern. «Die Konzentration (an Truppen) dort liegt bei bis zu 100'000, das ist das, was wir heute Morgen haben», sagte er. Die russischen Truppen bereiteten den Vorstoss vor. Aber die Ukraine sei darauf vorbereitet und die Lage unter Kontrolle, sagte Selenski.
Das russische Militär griff unterdessen in der Nacht eine Reihe von ukrainischen Städten mit Kampfdrohnen und Marschflugkörpern an. Vor allem Saporischschja und Dnipro hatten die Angreifer diesmal im Visier. Die beiden Städte wurden nach Medienberichten von schweren Explosionen erschüttert. Auch aus Kiew und anderen Städten wurden Angriffe mit Kamikaze-Drohnen gemeldet, die mit Sprengladungen versehen ins Ziel gesteuert werden.
In Saporischschja wurde laut Militärverwalter Iwan Fedorow mindestens ein Mensch getötet, ausserdem gebe es mindestens 22 Verletzte. Einige Wohngebäude seien nach Treffern in Brand geraten. Aus den anderen angegriffenen Städten lagen zunächst keine Informationen über mögliche Opfer oder Schäden vor.
Putin heuert ukrainische Terror-Teenies für Anschläge an
Von Martin Meul, Reporter News
Nicht nur auf dem Schlachtfeld greift Russland an. Kremlchef Wladimir Putin will die ganze Ukraine zermürben. Und setzt dabei auf Terror-Teenies.
Mehr als 700 Sabotageakte und Terroranschläge hat der ukrainische Geheimdienst seit Anfang 2024 aufgeklärt. Jeder Vierte wurde von Teenagern – in einem Fall sogar von einem erst 11-jährigen Mädchen – verübt. Russland rekrutiert die Jugendlichen auf perfide Art und Weise via die App Telegram.
Von Graffiti-Schmierereien über Angriffe auf Bahngleise bis zu Selbstmordanschlägen mit selbstgebauten Bomben: Die russische Terror-Teenie-Taktik birgt auch für ukrainische Gebiete fernab der Front grosse Gefahren. Blick erklärt, wie Putins Rekrutierer ukrainische Jugendliche in die Falle locken – und warum auch die Schweiz vor dieser Gefahr nicht gefeit ist.
Plant Russland neue Mega-Offensive? «Bis zu 100'000 Soldaten zusammengezogen»
Von Johannes Hillig, Redaktor am News-Desk
Die Welt blickte am 15. August voller Hoffnung nach Alaska. Kein Wunder: Es war das erste Mal, dass Kremlchef Wladimir Putin (72) sich für einen Dialog bereit erklärte, indem er US-Präsident Donald Trump (79) traf.
Ein erster Schritt in Richtung Frieden. Zumindest dachten das viele, ich auch. Und jetzt? Frieden? Keine Spur. Im Gegenteil: Russland erhöht den Druck auf die Ukraine.
Nach Darstellung von Russlands Verteidigungsminister Andrej Beloussow (66) läuft Moskaus Eroberungskrieg erfolgreich und hat zuletzt deutlich an Fahrt gewonnen. «Wenn wir zu Jahresbeginn jeden Monat 300 bis 400 Quadratkilometer befreit haben, so sind es jetzt 600 bis 700», sagte Beloussow bei einer Sitzung des Ministeriums.
Und es könnte für die Ukraine noch schlimmer kommen: Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (47) hat die russische Armee aktuell «bis zu 100'000» Soldaten im Osten der Ukraine zusammengezogen. Nahe der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk finde «eine Aufstockung und Konzentration des Feindes statt», sagte Selenski am Freitag vor Journalisten in Kiew. «Sie bereiten in jedem Fall Offensivmassnahmen vor», so der Ukraine-Präsident.
Die Stadt Pokrowsk, in der vor Kriegsbeginn rund 60'000 Menschen wohnten, ist ein wichtiger logistischer Knotenpunkt für die ukrainischen Streitkräfte. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 zählt die Region rund um die Stadt zu den am heftigsten umkämpften Gebieten in der Ukraine.
In den vergangenen Monaten waren russische Truppen von drei Seiten auf die Stadt Pokrowsk vorgerückt. Am Freitag befand sich die Armee laut ukrainischen Angaben weniger als fünf Kilometer von der Stadtgrenze entfernt. Vor wenigen Tagen hatte Selenski bereits gewarnt, dass Moskau seine Truppen im von Russland besetzten Teil der südlichen Region Saporischschja für eine mögliche Offensive zusammenziehe.
Warum tut Putin das? Das hat sich auch mein Kollege Samuel Schumacher gefragt und dafür mit Klemens Fischer, Professor für internationale Beziehungen und Geopolitik an der Universität Köln gesprochen. In dem Artikel geht es um Russlands neue Kriegsfalle. Was es damit auf sich hat, erfährst du hier.
Kreml kritisiert Macron für «vulgäre Beleidigungen»
Von Marian Nadler, Redaktor am News-Desk
Russische Politiker schimpfen wie die Rohrspatzen – und besonders gerne gegen Europa. Immer wieder wird gehetzt und beleidigt. Doch wer austeilt, muss auch einstecken können, heisst es. Ausgerechnet da hapert es aber gewaltig bei den Russen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (47) hatte den russischen Präsidenten Wladimir Putin (72) in der vergangenen Woche als «Raubtier» und «Ungeheuer» bezeichnet. Im Kreml reagiert man nun empört.
Moskau wies die Aussagen am Freitag als «vulgär» zurück. Die Äusserungen überschritten nicht nur die «Grenzen des Zumutbaren, sondern auch des Anständigen», sagte die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa (49), laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Macrons Äusserungen seien «vulgäre Beleidigungen gegen Russland und sein Volk».
Macron hatte in einem am Dienstag vergangener Woche ausgestrahltem Interview mit dem französischen Fernsehsender LCI europäische Spitzenvertreter gemahnt, Putin nicht zu vertrauen. «Auch für sein eigenes Überleben muss er (Putin) immer weiter fressen. Daher ist er ein Raubtier, ein Ungeheuer vor unseren Toren», sagte Macron.
Einer, der das «Raubtier» in der kommenden Woche persönlich treffen könnte, ist Altbundesrat Ueli Maurer (74). Er nimmt am Mittwoch an den Feierlichkeiten zum 80-jährigen Jubiläum des Endes des Zweiten Weltkriegs in China teil. Putin steht ebenfalls auf der Gästeliste. Hier geht es zur Meldung meines Kollegen Ruedi Studer.
Die drei Sicherheitsgarantie-Wünsche des Wolodimir Selenski
Von Marian Nadler, Redaktor am News-Desk
Die Ukraine versucht aktuell alles, um von seinen Verbündeten und den USA Sicherheitsgarantien zu erhalten. Doch was will die Ukraine eigentlich konkret? Der ukrainische Präsident nannte am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz drei zentrale Wünsche, wie «RBK-Ukraina» berichtete.
- Selenski wünscht sich die Aufrechterhaltung der aktuellen ukrainischen Truppenstärke und die Versorgung der Armee mit Waffen aus ukrainischer, europäischer und amerikanischer Produktion.
- Der zweite Wunsch betrifft die Nato. Dabei geht es um Vereinbarungen mit Partnern auf Führungsebene über ihre Bereitschaft, die Ukraine im Falle einer neuen Aggression zu unterstützen. Die Nato-Mitglieder würden einem Nato-Beitritt «noch nicht» zustimmen, deshalb schlägt Selenski «eine Nato light» vor. «Wir müssen verstehen, wozu unsere Partner bereit sind.»
- Der dritte Wunsch ist das Aufrechterhalten der Sanktionen gegen Russland und die Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte zum Wiederaufbau der Ukraine.
Am Donnerstag schrieb ich hier über eine diplomatische Offensive der Ukrainer. Selenski entsandte diese Woche eine Delegation auf eine Reise um den halben Globus. In Saudi-Arabien, den USA und auch der Schweiz sollen Präsidialamtschef Andrij Jermak (53) und Ex-Verteidigungsminister Rustem Umjerow (43) weitere internationale Unterstützung sammeln, den Druck auf Russland erhöhen – und im besten Fall mit Sicherheitsgarantien zurückkehren. Am Freitag treffen sie sich in den USA unter anderem mit dem Sondergesandten von US-Präsident Donald Trump (79), Steve Witkoff (68). Nun macht auch Selenski parallel Druck.