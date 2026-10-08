DE
FR
Abonnieren
VA Ukraine Bus Still.png
0:22
Angriff auf Busse:Ein Video zeigt das Ausmass nach dem russischen Angriff

Bombenattacke in der Ukraine
Mehr als 30 Tote bei russischem Angriff auf Busse

Russland hat am Donnerstag wohl die zivile Infrastruktur in der Ukraine ins Visier genommen. Bei einem Bombenangriff auf zwei Zivilbusse in der Stadt Kramatorsk starben laut Rettungskräften 33 Menschen.
Publiziert: vor 40 Minuten
1/4
Bei einem russischen Gleitbombenangriff auf zwei Zivilbusse in der Frontstadt Kramatorsk sind 33 Menschen getötet worden.
Foto: x.com / @lubinetzs

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bei wohl russischem Angriff auf Busse in Kramatorsk starben 33
  • 18 wurden verletzt; Filashkin spricht von gezieltem Angriff
  • Busse pausieren; zuvor starben in Kiew und Pryluky sechs
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia JutzelerRedaktor News

Es sind schlimme Bilder aus der ukrainischen Frontstadt Kramatorsk, die derzeit in den sozialen Medien auftauchen. Zu sehen sind ausgebrannte Bushüllen, augenscheinlich ratlose Rettungskräfte und regungslose Körper auf einer Strasse. Veröffentlicht hatte die Fotos Dmytro Lubinets, der Beauftragte des ukrainischen Parlaments für Menschenrechte.

Bei einem russischen Gleitbombenangriff auf zwei Zivilbusse in Kramatorsk starben am Donnerstag mehr als 30 Menschen. Ukrainische Rettungskräfte meldeten am Mittag 33 Todesopfer. Weitere 18 Menschen wurden verletzt, berichtete unter anderem die BBC.

Mehr zum Krieg in der Ukraine
In Moskau brennt eine Ölraffinerie. Die Ukrainer treffen die Russen an empfindlichen Stellen.
Militärexperten staunen
Putins Frontzahlen gleichen «Halluzinationen»
Russian President Vladimir Putin
Putins tödliche Herbst-Finten
Diese drei neuen Taktiken sollen die Ukraine endgültig in die Knie zwingen
pp.jpeg
Erstmals seit Kaltem Krieg
Russland droht der Nato offiziell mit Atomwaffen
file87mgtt08ief1g1a4h19zv.png
Mit Video
Ukraine rückt im Donbass vor
Putins Generäle scheinen ihn zu hintergehen

«Die Russen greifen gezielt Zivilisten an»

Vadym Filashkin, Gouverneur der Oblast Donezk, bestätigte die Opferzahlen in einer Mitteilung und erhob schwere Vorwürfe gegen den Kreml. «Die Russen greifen gezielt Zivilisten an. Für sie ist ein Bus mit Fahrgästen ein attraktives Ziel, gerade weil man mit einem einzigen Schlag so viele Menschen wie möglich töten kann.»

Der öffentliche Verkehr in mehreren Frontstädten in Donezk, unter anderem in Kramatorsk, wurde nach dem Angriff vorerst eingestellt. «Die Sicherheit der Einwohner hat derzeit oberste Priorität», so der Gouverneur weiter. Das Gebiet Donezk ist Teil der Industrieregion Donbass, auf die Kreml-Chef Wladimir Putin (74) Anspruch erhebt.

Neue Attackenserie

Die Attacke in Kramatorsk ist nur die letzte in einer langen Reihe russischer Luftangriffe, die in letzter Zeit in immer kürzeren Abständen auf die Ukraine treffen. Bereits am Mittwoch starben insgesamt mindestens sechs Menschen bei Attacken in der Hauptstadt Kiew und in Pryluky. Unter anderem ein mehrstöckiges Wohnhaus geriet ins Visier der russischen Streitkräfte.

Meistgelesen
    Meistgelesen